Dani Fernández, aconseja actividades para el verano

Se acerca la temporada de verano y Dani Fernández, quien se ha catalogado como una influencer en una diversidad de ámbitos como mamá fitness, diseño, moda y estilo de vida, comparte algunos de sus lugares favoritos.

Como partidaria de una vida saludable y activa, Dani Fernández promueve realizar actividades divertidas en verano y que a la vez sean saludables para la persona.

Compartir contenido sobre cómo llevar una vida saludable y cómo mantenerse en forma no es lo único que se encuentra en las redes sociales de Fernández, pues también comparte sus consejos sobre qué actividades realiza en su residencia actual, Miami.

Vizcaya Museum & Garden

Dani Fernández destaca esta atracción por ser una villa de estilo renacentista italiano, con jardines bien diseñados y una terraza que da vista a la bahía.

A decir de la creadora de contenidos este lugar cuenta con el mejor paisaje para aquellos que quieran capturar fotos impresionantes.

Foto: Cortesía | Dani Fernández

“Es un museo y jardín magníficos. Me gustan mucho las actividades al aire libre y el arte en todas sus expresiones, así que durante el verano esta es una opción que sin duda recomiendo a quienes me preguntan”, agregó Fernández.

CICLISMO EN LUGARES ESPECIALES

La influencer y mamá fitness Dani Fernández comparte que hay caminos especiales para ir en bicicleta y que en el recorrido ofrecen una experiencia llena de sensaciones positivas y diferentes. Según la influencer, algunos de los caminos con grandes vistas son:

Shark Valley Trail, en los Everglades.

South Pointe Park, en Miami Beach.

Commodore Trail, Coconut Grove.

Old Cutler Trail, Coral Gables.

Rickenbacker Trail, Key Biscayne.

Phillip and Patricia Frost Museum & Science

Una de las actividades que Dani Fernández suele incluir en su tiempo libre es visitar este museo que dispone de acuario y planetario. “Es una opción muy moderna y tiene un acuario enorme con una cantidad increíble de criaturas marinas. El planetario tiene espectáculos de luces láser y todo resulta en una experiencia muy bonita y educativa”, agregó.

Lincoln Road

Por experiencia, Dani Fernández comentó que es una avenida en la cual hay una variedad de cafés, lounges y espacios culturales para conocer y disfrutar. De acuerdo con la influencer, hay muchas tiendas para los amantes de la moda y varias cuadras llenas de tiendas y boutiques para explorar.

“Todos los días miro y busco inspiración en todas partes. Siempre me gustó el diseño, la ropa, comprar telas y confeccionar mis prendas. Poder caminar por estas tiendas y conocerlas también me da ideas para nuevos estilos, pero siempre aconsejo comprar prendas que no sean ‘fast fashion’, sino opciones que puedan seguir usando con el paso de los años”, explicó Fernández.

La creativa comentó que para disfrutar de Miami en verano se deben hacer ciertas preparaciones, como considerar que la ciudad en verano es realmente caliente, la temperatura sube y lo mejor es llevar ropa ligera.

Foto: Cortesía | Dani Fernández

“Shorts, bermudas, camisetas y trajes de baño para la playa. Algo que es realmente importante aunque no vayas a la playa es el protector solar. Igual puedes usar una chaqueta ligera para cuando vayas a restaurantes o centros comerciales porque los espacios cerrados tienen aire acondicionado muy alto y hace frío”, indicó Fernández.

La última recomendación que compartió Dani Fernández es no olvidarse del seguro de viaje internacional, pues es algo que ella considera vital antes de viajar a cualquier país.

Daniela Fernández Nazer, gracias a su constancia y buen gusto ha transformado su hobby en una ocupación que le brinda sustentabilidad y muchas victorias, experta en el mundo fashion destaca por crear cosas espectaculares y ahora experta en todo lo que se necesita para viajar, no te pierdas todo su contenido a través de sus redes sociales.

Redes sociales :

Instagram : @danifernazer