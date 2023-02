Génesis Leal Ferrer inspira al mundo latino en USA

El éxito alcanzado como influencer, empresaria y gerente ha convertido Génesis Leal Ferrer en un modelo a seguir por miles de migrantes latinos que buscan cristalizar sus sueños y mejorar su calidad de vida en un país con infinitas oportunidades de triunfo.

"Crecimiento", es la palabra con la que Génesis define su experiencia en USA y en entrevista para Diario de Querétaro, recuerda como el año 2015, marcó su vida al realizar un viaje junto a su madre desde su natal Caracas hacia Miami con el propósito de disfrutar de su cumpleaños y unas merecidas vacaciones. Pero la vida le dio la oportunidad de quedarse y decidió hacerlo, mientras que su madre regresó a Venezuela.

"Estados Unidos te invita a crecer desde todo punto de vista. Es un país que rápidamente te muestra las altas y bajas pero que al mismo tiempo te brinda todos los caminos posibles para seguir adelante. No puedo negar que, quedarme en este país, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida", dijo la influencer venezolana.

Leal explica que su adaptación al estilo de vida norteamericano fue rápida debido a que siempre le ha gustado ser independiente. Trabajó en un centro comercial y en una estética, en esta última, se profesionalizó cómo estilista y profundizó los conocimientos que ya había obtenido en Venezuela.

"En mi país era modelo profesional y daba clases de modelaje, gané diferentes concursos de belleza de talla nacional e internacional, está faceta me permitió tomar cursos y talleres sobre maquillaje, acá en Miami obtuve mi licencia y eso me permitió trabajar y hacer maquillaje de la manera correcta", mencionó.

Hace cuatro años, Génesis decidió emprender y abrió GL Beauty Spa, en dónde ofrece servicios especializados para el cuidado personal, sus clientes pueden recibir desde una limpieza facial hasta un blanqueamiento dental. Confiesa que "como todo en la vida y en todos los negocios existen momentos buenos y malos. En Miami la competencia hace complicado el negocio del cuidado personal, más no es imposible lograr posicionarse como uno de los mejores spas, eso siempre ha sido para mí un impulso".

A la par de su carrera como influencer y empresaria, la modelo latina es también madre de la pequeña Amy Charlotte, a la que ha ido involucrando en las redes sociales a través de su cuenta en Instagram @soybabyamy en dónde pública a diario sus vivencias. Génesis además es la manager general de The Personal Injury Hub, una firma estadounidense que presta sus servicios en atención médica y asesoría jurídica a quienes tienen algún tipo de accidente de tránsito o laboral.

La exitosa influencer ha destacado por sus consejos creando una comunidad en Instagram de ya casi 100 mil seguidores principalmente latinos a quienes envía un mensaje: "los sueños no están en un país en particular, los sueños parten de quienes somos y de cómo nos visualizamos. En cualquier lugar del mundo los sueños se alcanzan con una misma fórmula: proyección, trabajo a diario, constancia, disciplina, permitirse ser real (caer para levantarse), aprendizaje y creer en uno mismo, con eso, no habrá fronteras que te nieguen la posibilidad de lograr lo que soñaste".

