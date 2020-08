Degustación y música en vivo

Con el fin de reactivar la economía en estos tiempos de pandemia así como de ofrecer un espacio para el sano esparcimiento que tanta falta hace ante el confinamiento al que nos hemos visto obligados, es que la recién abierta Plaza La Gourmetería ofreció degustación y presentación musical del grupo sanjuanense “Litio” que amenizó, por más de tres horas, momentos de entretenimiento y distracción entre los asistentes.

Adaptándose a la nueva normalidad y cumpliendo con los protocolos establecidos, los locatarios del citado lugar decidieron unir esfuerzos y llevar a cabo el primer evento durante el cual ofrecieron degustación de pizza, comida saludable, comida china, comida tradicional, café, cochinita pibil y ricos tacos, así como spa de manos por parte de productos “Colibrí”

En la parte musical, “Litio” grupo integrado por: Alondra Ríos Suasti en la voz, Martín Alvarado en la batería, Luis Jacobo Marley en la guitarra, Renzo Ríos Suasti en bajo y voz, deleitaron a los asistentes con un repertorio de temas musicales desde los 60´s hasta lo más actual que interpretaron en inglés y en español, entre estos: “Eye in the sky” de Alan Parson, algo de rock en tu idioma como “Lobo hombre en París”, o “Come together” de The Beatles, fueron algunos de los que se escucharon.

Para “Litio” este evento también fue significativo al hacer presentación en vivo, volver a disfrutar de la oportunidad de interpretar sus temas en el escenario luego de la cancelación de los eventos programados que los obligó a buscar alternativas y transmitir en la modalidad en línea, e ir retomando poco a poco sus presentaciones, que actualmente suman unos 3 por mes, esperando mejores tiempos.