Despiden al párroco Javier Bocanegra Morales

Con 27 años de sacerdocio, el Padre Javier Bocanegra Morales se despidió de manera formal de los fieles sanjuanenses, después de haber sido el párroco de la Parroquia de San Juan Bautista durante los últimos 9 años.

El padre agradeció a los asistentes, las enseñanzas recibidas en torno a la fe “en la carta de los hebreos dice que estamos rodeados de hermanos que nos han dado testimonio de su fe. Yo soy testigo de eso. He cumplido 54 años de vida y 27 años de vida sacerdotal. Cuando llegué a esta Parroquia hace 9 años, un 9 de agosto de 2013, dije una frase al final de la eucaristía: vengo con ustedes a ser cristiano”.

Javier Bocanegra fue ordenado sacerdote por el entonces Obispo de la Diócesis de Querétaro don Mario de Gasperin, en el Seminario Conciliar Diocesano donde cursó sus estudios en noviembre de 1995 e inició como vicario en la Parroquia de El Pueblito en ese mismo año.

El último lugar donde estuvo antes de llegar a la Parroquia de San Juan Bautista, fue la Parroquia “La Natividad del Señor” en esta misma ciudad, y desde abril de 2007 fue nombrado Director Espiritual de los Peregrinos a pie de Querétaro al Tepeyac, cargo que ha ejercido con dedicación y compromiso.

“Yo he sido edificado con hermanos y hermanas laicos desde niños hasta personas de cerca de 100 años. Todos han hecho su vida y su servicio. Siempre tenemos que ser agradecidos. En la vida cristiana no hay que detenerse, una carrera se gana hasta el final. Siempre adelante, nunca retroceder. En esta carrera seguimos a Jesús en la iglesia católica. Muchas gracias por todo y perdón porque no existe el sacerdote, el párroco o el cristiano perfecto”.

Al finalizar la misa, la feligresía se despidió con un mensaje de agradecimiento hacia el padre, a quien describieron como un hombre perseverante, humilde, espiritual y cercano a su gente y lo llenaron de aplausos.

El Presbítero Javier Bocanegra Morales ha sido nombrado párroco de la Parroquia de Cristo Profeta en la ciudad de Querétaro y tomará posesión el próximo 17 de febrero. En su lugar se quedará el padre Jorge Hernández Nieto quien tomará posesión del oficio el próximo 15 de febrero.