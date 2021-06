Fausto Terán crea un lugar de descanso inspirado en prácticas japonesas

La pasión del arquitecto mexicano Fausto Terán por el cine, las artes visuales y el afán de materializar la experiencia que vivió en Japón hace más de 15 años, le hizo concebir una casa de retiro que fusiona la serenidad de la arquitectura oriental y lo llamativo de la cultura mexicana.

Se trata de Japoneza Retreat, un espacio ubicado a tan sólo dos horas de la Ciudad de México y que con sus escenarios semidesérticos, transporta a los huéspedes a un estado de paz y tranquilidad.

“Es un homenaje a la arquitectura mexicana y compartir lo que viví en Japón, recordar esa experiencia, esos lugares tan cómodos e inspiracionales. Quiero mezclar los paralelismos de la cultura mexicana y la japonesa en un oasis rodeado por espectaculares paisajes montañosos”, contó el fundador a El Sol de México.

Apoyando siempre a la cultura mexicana, el nombre representa a uno de los arquitectos prehispánicos más importantes, Nezahualcóyotl, (con el prefijo Neza) de esta forma convergen en total armonía lo mejor de estos dos países que son tan distantes y disímbolos entre sí, pero que a través de distintos detalles abrazan la construcción, para crear un templo de tranquilidad y descanso.

El proyecto turístico es creado bajo un concepto sustentable, pues los materiales que se utilizaron para su construcción son naturales, además de que los involucrados son personas de la comunidad de Atlangatepec, Tlaxcala, lo que refiere a que Terán está comprometido con el apoyo local y generar empleos.

“Este destino fue enteramente construido por familias locales, para mí generar empleos es muy importante, aunque mi proyecto fue antes de pandemia, creo que un apoyo comunal, siempre es mejor”, explicó.

Japoneza se rige bajo la filosofía Shinrin-Yoku o baño de bosque, es decir sumergir a los visitantes en una vista al bosque que despierte tus sentidos y un bienestar para la salud. “Aquí vamos a desconectarnos, queremos ofrecer una experiencia sensorial para que convivas con flora y fauna de la zona”, comentó Fausto, quien tiene una gran respeto por la naturaleza.

Las amenidades que ofrece el lugar son exclusivas y de lujo, pues tiene a un mayordomo, un menú con una propuesta gastronómica endémica, jacuzzi al aire libre, el baño tradicional japonés, entre otras opciones que recrean un espacio con energía ancestral.

“Todo esto está pensado en una detox total de cuerpo, mente, para que vengan y disfruten de un fin de semana perfecto, con las vistas maravillosas de los volcanes, unos atardeceres, y aire puro”, explicó.

A tan poco tiempo de su apertura, ya fue nominado como Building of the Year de los premios Building Awards 2021 de Archdaily, posicionando a esta casa de descanso como una de las revelaciones arquitectónicas más notables del 2021 en el mundo y en habla hispana, siendo nuevamente nominados como Obra del Año 2021.

“El orgullo que me da pertenecer a creativos mexicanos que expone nuestro ADN al mundo, me pone muy contento y me inyecta las ganas de replicar este proyecto e invitar a gente que tiene la pasión por al apreciación artística a que conozcan este tipo de espacios”, comentó.

Fausto adelantó que una de las réplicas de este proyecto será en Mérida, “la intención de hacerlo es que los mexicanos no salgan del país para buscar opciones de descanso, nosotros lo tenemos todo”, concluyó.