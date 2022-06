Hombres también aman la moda 

Atrás quedó el refrán que un hombre debía tener las "3 F", Feo, Fuerte y Formal, los varones de hoy en día, son cosmopolitan, atléticos, que cuidan hasta el más mínimo detalle con respecto a su apariencia y hacen de lado el mito que la moda y los cuidados para caballeros son aburridos y sin variedad, por el contrario, ahora es común ver a los chicos comprando cremas especiales para el cutis, sérum, revisar revistas de moda, complejos alimenticios, someterse alguna cirugía, manicure y diseño de ceja, entre otros trucos más.

Y aunque todavía existen algunos tabúes con respecto a este tema, donde los varones que cuidan de su apariencia son tachados de tener otra preferencia sexual, ser metrosexuales o pertenecer a ciertas profesiones, muchos jóvenes e incluso hombres maduros han optado por una apariencia impecable pero al mismo tiempo saludable, por ello entrevistamos para Diario de Querétaro, algunos de los expertos en cambiar los estereotipos masculinos.

FITNESS

La "panza chelera", el dicho que, "un hombre sin panza es como un cielo sin estrellas" y todo lo que promueve una vida poco saludable ya está totalmente off, lo top es cuidar la alimentación, realizar ejercicios cardio y no solo la rudeza de los gimnasios o ir a jugar "una cascarita de fut". A decir del entrenador Vladimir "Pocho" Medina, toda rutina requiere trabajo de cardio previo para deshacerse de toxinas para después ganar masa muscular y definir. "Con una hora es suficiente para un buen entrenamiento, muchos chicos acuden hacer su rutina antes de ir a trabajar o a la escuela, otros acuden cuando han terminado sus actividades, pero no dejan de ejercitarse. Lo que más trabajan es el pecho,brazo y pierna. Ya cuando entran a un proceso de marcación inician dieta para marcar abdomen y músculos trabajados, este workout de una hora es el ideal. Quienes buscan la hipertrofia, cargan una cantidad importante de kilos, buscando el fallo muscular en un rango mínimo de repeticiones". explica el experto.

ALIMENTACIÓN

Otro de los puntos en la disciplina a la hora de comer, cada día más hombres acuden con algún especialista donde no solo buscan un régimen de adelgazamiento, también ganar masa muscular y generalmente pedir recomendaciones con respecto a la proteína. A decir de María Sol Jiménez, nutrióloga deportiva cuando los varones acuden a consulta y receta proteína hay ciertas recomendaciones que ella hace, "la clave es conocer el estilo de vida y la necesidad de cada paciente. Las proteínas tienen “velocidades” de dispersión y calidades (de acuerdo al perfil de aminoácidos que contienen). Para decidir hay que saber para qué la van a tomar. Por lo general las de suero de leche y soya son las más utilizadas".

Ahora sí de vitaminas se habla las más utilizadas son las que contienen, tiamina o B1, riboflavina o B2, niacina o B3, ácido pantoténico o B5, piridoxina o B6, biotina o B8, ácido fólico o B9 y cobalamina o B12. "La importancia del consumo de vitamina B es por su relación con el metabolismo celular. Estos complejos son ideales para ayudar a aumentar la masa muscular y por ende ganar peso" explica "El Pocho" Medina.

Moda David Camarena presenta su colección en un brochure de moda

ROPA Y CALZADO

La industria de la moda ha visto la necesidad de jugar con telas, diseños, colores y la armonía de la prenda, por lo que diseñadores ahora sacan líneas de moda exclusiva para caballeros divididas en categorías de acuerdo al estilo de vida, complexión y actividades de cada varón que gusta lucir espectacular. En la semana de la moda los diseñadores apuestan por los skorts que son la alternativa a las bermudas, ideal para los días de calor. La combinación de falda y pantalón llega pisando fuerte para esta primavera-verano 2022 y es una prenda que muestra cómo la moda genderless ya no es una tendencia pasajera.

Los chalecos, el estilo college con la chaqueta Varsity, los cardigans de punto son la locura para quien busca verse muy in.

MANICURE, DISEÑO DE CEJA Y SKIN CARE

La manicura en hombres ya es una tendencia desde hace algunos años, según Sol Nail experta en realizar este trabajo en varones, "hay de todo, hombres que llegan con un diseño en particular que puede ir desde divertidos diseños, colores lisos sobrios como negro o café, tonos metálicos o psicodélicos, así como solo brillo y retiro de cutícula" explica.

Con respecto al diseño de ceja los hombres buscan arquear, quitar el exceso de vello "realmente buscan una armonía en el rostro, no piden un arco muy pronunciado - por ejemplo-; generalmente a diferencia de las mujeres los hombres tenemos exceso de vello en ellas y lo que más me piden es limpiarlas y dar una forma estética sin verse tan femenina" comenta Ubaldo Merlos lashista y micropigmentador profesional.

El cuidado del cutis ya no es exclusivo de mujeres, ahora también es solicitado por los chicos que gustan lucir un cutis cuidado y acuden a lugares como Spa JB para realizarse exfoliaciones profundas, "algunos tienen problemas de acné, otros solo es por limpiar a profundidad el rostro, cerrar los poros -que por lo general esto es más propenso en los caballeros-, hidratar la piel, entre otros procedimientos" menciona Brandon Barroso.

También hay quienes visitan al cirujano para inyectarse ácido hialurónico, Botox y según Juan Carlos Guinart experto en medicina estética, los hombres visitan al especialista para injertos de cabello, trasplantes, lipos en abdomen, definir glúteos, pecho y pantorrilla; "curiosamente, suele ser el hombre soltero o divorciado el que más acude a nuestra consulta para mejorar, ya que desean encontrarse mejor con ellos mismos o prepararse para entrar de nuevo en el ‘mercado’. También acuden, de vez en cuando, hombres de mayor edad con su mujer o pareja para solucionar cualquier anomalía (especialmente el exceso de párpados) en la que es ella la que suele animar a su marido para que se encuentre mejor”, comenta Daniel Marín especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

Cómo se ve cada día los caballeros cuidan más su apariencia y la industria de la moda, cuidados y alimentación están viendo en este mercado un paraíso para los negocios.