Jorge Morquecho Hess, “The Million Dollar Broker”

Jorge Morquecho Hess es especialista en bienes raíces y lleva el instinto emprendedor en la sangre. Conocido como “The Million Dollar Broker”, el mexicano viene de una estirpe de empresarios del mundo de los bienes raíces: su abuelo y su padre. Con ese pasado de altos estándares, su reto ha sido no solo honrar una herencia familiar, sino obtener logros aún mayores.

Pero el éxito que atesora el inversionista no apareció de la noche a la mañana. Acumular una vasta experiencia en bienes raíces ha requerido años de trabajo, aprendizaje y constancia.

Círculos Julio Domenech, comparte su fórmula para el éxito

A eso se suman sus estudios en la carrera de Ingeniería Civil. De ahí que se haya labrado un nombre que inspira confianza y seguridad entre quienes trabajan con él, además de la garantía de un buen resultado.

Su abuelo inició en 1925 un negocio relacionado con la construcción de inmuebles y la venta de propiedades. Esta empresa modificó notablemente el rostro de varios sitios en México como Ciudad Granja, La Americana y La Constitución. Más tarde, su hijo (el padre de Jorge Morquecho Hess), heredó el negocio familiar con el ímpetu de superación que abunda entre los más jóvenes. Así que cuando Morquecho Hess llegó al mundo tenía muy cerca los modelos de negocio para inspirarse y al mismo tiempo perfeccionar su línea de trabajo.

Como señaló en una entrevista anterior, “desde que tengo memoria recuerdo que me llevaban a los bancos de arena, me subía a los tractores y me sentaba a un ladito del operador”.

Foto: Cortesía | Jorge Morquecho

Fue así que, con apenas 18 años de edad, se propuso destacar en el competitivo mundo de la venta de viviendas y comenzó con la compra de una casa en México con el sueño de probarse en el área del flipping, en la que fue un pionero en su país. Este término popularizado en Estados Unidos se usa para describir la compra de un activo que genera ingresos y su rápida reventa con fines de lucro. Tras obtener buenos resultados con este proyecto, comenzó a crecer y pautar estrategias para hacer más eficientes sus negocios.

Círculos Franklin Ovalles Moreno, enseña a invertir en criptomonedas

Poco después logró cerrar tratos con constructoras, línea que sumó a su trabajo como vendedor de bienes raíces. Su creciente éxito hizo que un cliente de Canadá le llamara con el apodo que mantiene a día de hoy, The Million Dollar Broker. Este le saludó un día diciéndole: “¿Cómo está mi bróker del millón de dólares?” El sobrenombre llegó para quedarse, como un símbolo del nivel alcanzado por Jorge Morquecho Hess.

Su ascenso en el mercado inmobiliario siguió a medida que encontraba nuevas maneras de sobresalir entre los demás vendedores. De modo que se entrenó para ofrecer paquetes más atractivos visualmente con ayuda de la creatividad y el video, a través de las plataformas digitales. Una imagen dice más que mil palabras, reza el refrán popular, y en este caso demostró su efectividad.

Convencido de que la innovación constante es la clave para triunfar en los bienes raíces, sumó a sus presentaciones de proyectos inmobiliarios las vistas aéreas con ayuda del uso de drones. Esta decisión fue una apuesta certera dado que las imágenes tomadas con un dron ofrecen una perspectiva espacial inigualable a la hora de evaluar una propiedad, sobre todo porque muchos compradores se preocupan por conocer el entorno de la vivienda que desean adquirir. Eso, unido al hecho de aparecer en cámara presentando las bondades de una propiedad, legitimó aún más su práctica de negocios.

Los resultados no se han hecho esperar. Jorge Morquecho Hess agradece los frutos de su sacrificio, entre los que se cuentan ser la imagen de diversas marcas y haber representado a celebridades como el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez.

Círculos El marketing digital se impone como el vendedor número 1

Finalmente el empresario envía un consejo a los jóvenes que buscan destacar en el mundo de bienes raíces, "en este mundo hay mucha decepción, porque no persisten, no tienen la paciencia para esperar su curva de consolidación, esta es de aproximadamente de 6 meses a 1 año en lo que el mundo te va conociendo. Por ello hombres y mujeres desertan pues no ven resultados rápidos. Les pido tengan perseverancia, paciencia; deben esperar hasta un año para ver los primeros frutos de su trabajo, empeño y dedicación".

Redes Sociales:

Facebook: /morquechohess

Instagram: @jorgemorquechohess

TikTok: @jorgemorquecho

Youtube: Morquecho Hess