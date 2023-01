José Ugalde y su amor por los perros

El sanjuanense José Ugalde Ayala se considera un fanático de los perros. Las personas que más admira en el tema son Albertina Garfias y Cesar Millán. Actualmente tiene 5 perros, de los cuales 4 han sido abandonados por una familia.

“Me gustan los perros porque existe entre ellos y yo, la confianza, el respeto, la empatía, la complicidad, responsabilidad y fidelidad. Pero lo principal que me producen es ser una persona muy feliz”.

A los 5 años tuvo su primera mascota y desde entonces entendió que no hay malos perros, lo que hay son malos dueños “muchas personas por la experiencia que tengo, solo presumen sus mascotas, sin realmente cuidarlas. Perros en las azoteas, en espacios de cuatro metros y dándoles todo el día los rayos del sol”.

Uno de los perros que rescató fue Obama “es un labrador negro muy bonito que fue abandonado en la puerta de la escuela de adiestramiento que está a la orilla del río. El entrenador Alberto Garfias lo recogió y me lo obsequió, y yo lo coloqué en adopción. Obama vive ahora con una bonita familia y los ha hecho muy feliz”.

Para José, no todos debemos tener mascotas “los perros me producen energía y alegría, a veces más de lo que me produce un ser humano, aunque no todos debemos tener perros, si no les das un buen cuidado, lo mejor es que no tengas mascotas”.

Alberto y Pio, como le dicen de cariño, esperan con este testimonio, hacer conciencia entre las personas sobre una adopción responsable y sobre el buen cuidado de las mascotas "es triste ver en la Avenida Juárez animales sin dueño, con collares y abandonados. Ellos son compañeros de vida”.