 Juan Luis Liranzo del anonimato al estrellato

Amado por las celebridades y sus pacientes, Juan Luis Liranzo plática con Diario de Querétaro acerca de sus inicios y los obstáculos que ha tenido que vencer para estar en los cuernos de la luna como uno de los mejores odontólogos en Latinoamérica.

Aún cuando su padre también tenía la misma profesión, Juan Luis Liranzo se inició como técnico dental, para después con mucho esfuerzo acudir a la universidad y graduarse como odontólogo, su pasión lo hizo estudiar un Máster en Estética Adhesiva que con estos estudios ya son 12 años de experiencia en el campo estético, siendo pionero del diseño de sonrisas, lo cual le ha cambiado la vida a cientos de personas que acuden diariamente a consultar sus servicios.

"Manejo la filosofía de vida, donde sí se hará algo, debe hacerse bien y de la manera más correcta posible" explica.

En su camino no todo ha sido sencillo "llegar a este nivel me ha costado muchas desveladas, pero ha valido el esfuerzo para poder vivir de lo que realmente me apasiona".

El doctor Liranzo define el éxito como la capacidad de perder el miedo al fracaso, para él es fundamental no desistir e intentar todo lo humanamente necesario para llegar a la meta. El esfuerzo de convertirse en un médico dental, le ha brindado muchas oportunidades y la posibilidad de conectar con miles de personas entre ellas artistas de talla internacional, quien a través de su profesión le buscan para realizar cambios en su sonrisa, pues como él explica, "ellos deben lucir impecables pues se deben a su público y tener una dentadura perfecta es parte importante".

Pero además de ser un profesional, el doctor gusta de divertirse y ama la espontaneidad, por lo cual no tiene reparos en mostrarse tal cual es en su Instagram @drliranzo, donde se conecta de la manera más natural posible con su más de 1 millón de seguidores, que lo pueden ver en todas sus facetas lo que lo hacen ser ya una celebridad de las redes sociales.