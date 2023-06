Le Jos Uis es el ganador este año

El escritor Luis Tovar Flores, mejor conocido como Le Jos Uis, ha sido nombrado como ganador de la categoría nacional Elogio a San Juan del Río con su trabajo “Poemario Sanjuanense”, con el cual se hizo merecedor a un premio de 40 mil pesos.

No es la primera vez que gana. En el 2014, ganó en la categoría local Elogio a San Juan del Río con su composición “Bisbiseos”. Desde 1994 participa en los Juegos Florales Nacionales, para él, es como una obsesión.

Círculos Anuncian ganadores de los Juegos Florales Nacionales

“Este año participé con el Poemario Sanjuanense, que exalta las virtudes del municipio y a personas que son un icono, como Juan Mexici, quien fue el fundador de San Juan del Río, la escritora María Nestora Téllez Rendón y el dramaturgo David Tovar Arroyo, y retomé algunos lugares de la ciudad como la colonia Juárez, la Fátima y algunos templos”.

Cree que su triunfo se lo debe al manejo de los personajes y de los lugares, pero con un tono puramente poético, además de la técnica, que seguramente no pasó desapercibida por los jurados, algo bien manejado por él, considerando que da talleres de creación literaria.

Le Jos Uis empezó su carrera en las letras a muy temprana edad, pues escribió su primer poema a los 12 años y aprendió de manera autodidacta a lo largo de su vida.

“Mi primer escrito fue un clásico, había una chica de la que estaba enamorado, con unos ojos muy verdes, y le hice un poema, y se lo regalé. Ella me dio un beso y dije de aquí soy. Solo escribo poesía, ensayo, prosa y cuento. La novela no es lo mío”.

Pasó por muchas etapas en San Juan del Río. Vivió en San Miguel Galindo, lugar de donde era originaria su mamá, en la Avenida Juárez, y en la calle de Galeana, e iba a la escuela Francisco Villa. Luego viajó por todo el país.

“Me encantaba pasar las noches en vela leyendo lo que fuera. Al principio fueron los libros de texto, después me volví afecto de los cómics. Pase por “Kaliman”, “El Payo”, “Águila solitaria” y los de DC Comic, que editaba la editorial Novaro. Me gustaban las historias de vaqueros, de autores como Marcial Lafuente Estefanía, y los cómics de Editorial Bruguera. Con ellos volaba mi imaginación”.

Sin embargo, la vida lo llevó por otros caminos. A los 17 años se dedicó a trabajar en la industria del cemento, en donde estuvo por 20 años. En el 2001 renunció y se dedicó de lleno a la literatura.

"Regresé a San Juan del Río en el 2003, y me empecé a juntar con la gente que le gustaba la escritura, como el “Ateneo de escritores”, organismo que fundó el doctor David Tovar, el doctor Uriel de las Casas, el licenciado Felipe Muñoz, y la maestra Elisa Ríos, y después el grupo “Liberalia Escritores” con Gloria Puga”.

Tiempo después, el doctor Julio César Schara, como director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), lo invitó a dar un taller de creación literaria, en donde estuvo por 8 años.

Además de los poemas ganadores de los Juegos Florales Nacionales, la UAQ le editó un poemario dedicado a la poeta francesa Anaïs Nin, cuya edición ya está agotada. También realiza la publicación de fanzines. En San Juan del Río está el denominado Efímera, uno más para el estado de Hidalgo, con autores de allá, y tres más de sátira política.

“Escribo sobre las circunstancias, o un estado de ánimo. Como poeta estás en contra de todo, las acciones que vemos en la calle o que lees, nos parece injusto, y siempre estamos en descontento con nuestro entorno y lo que sucede en el país, y lo plasmamos. Escribimos sobre el enojo, la tristeza, el amor o el impacto que te causa una persona”.

Actualmente, Le Jos Uis pertenece a la “Academia Nacional e Internacional de Poesía”, y la idea es hacer una subsede en San Juan del Río. Continúa con los talleres en línea y en las comunidades del municipio, que ama tanto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Me gusta todo de San Juan del Río, no podría irme a otra ciudad y no extrañarlo. La alimentación, el aire, los paisajes, se disfruta más cuando andas por las calles, y el contacto con la gente. San Juan es único y de eso habla el poemario, de la nostalgia que se siente con la lejanía de estas calles. Me siento muy feliz de haber ganado este año, sobre todo porque no lo esperaba, me siento contento porque lo que hablan son las letras, y tanto hablaron que conmovieron a los jueces”.