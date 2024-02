Lomitos fueron atendidos en el primer festival “Con tu amor dejas huella”

Con una gran participación de la ciudadanía, se llevó a cabo el primer festival “Con tu amor dejas huella”, en el Jardín Independencia, en donde se contó con la presencia de 12 stands que promovían el cuidado y protección de los animales, así como promover la adopción responsable.

La responsable del evento fue la directora de cuidado, protección y control animal de San Juan del Río, Rosario Camacho, quien destacó que hubo bastante participación de las familias sanjuanenses y mucho apoyo de las personas animalistas.

Local Alistan festival "Con tu amor dejas huella"

“En el área de cuidado animal tuvimos un médico que ofreció consultas veterinarias gratuitas, pipetas antipulgas y desparasitantes gratis, para las personas que llevaron a sus mascotas. Nuestra idea es fomentar esto en familia, que los niños vean la importancia de cuidar y respetar a sus mascotas y que aprendan que merecen un trato digno”.

Entre los stands enfocados a las mascotas que se encontraron en el centro, estuvieron “Mika” pasteles y premios, “Ángeles eternos” con los servicios funerarios, plaquitas de identificación para mascotas por parte del IPIC, “Las manos de dios”, que construyen casas de cartón para gatos, spa can con artículos para mascotas y la asociación “Escuadrón mascota”, entre otros.

Varios de los perros y gatos que estuvieron presentes por parte de Control Animal, fueron adoptados por los paseantes, quienes obtuvieron como regalo su estética canina por parte de “De Pelos González Barrón”.

Los asistentes también pudieron disfrutar de un espectáculo de adiestramiento canino por parte de “ACE MAS”, de una obra de teatro, de la pasarela de adopción y de diversas presentaciones musicales.

Demostración de adiestramiento canino /Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es un tema que nos atañe a todos, no solo del gobierno, el trato hacia una mascota empieza desde el ciudadano, desde que entienda que es un compromiso de 10 a 15 años, no nada más un ratito y después la abandono. Con el nuevo reglamento ya existe la denuncia para sancionar a quien maltrate a un animalito, así que no hay que callar”.

La gente que esté interesada en adoptar a un gato o a un perro, puede visitar Cuidado animal, que se encuentra junto al Cecuco y conocer a los animalitos disponibles. También pueden visitar las redes sociales de “Cuidado animal SJR”.