María Leal, diseñadora de calzado sanjuanense

María Edith Leal Méndez es diseñadora de modas. Originaria de San Juan del Río se fue a estudiar a los 18 años a La Salle, de León, Guanajuato, diseño de modas y calzado. Ahí obtuvo conocimientos sobre la proveeduría, el calzado de moda y la mano de obra. Y le gustó tanto, que decidió vivir en esa ciudad durante 11 años.

Regresó a la ciudad de Querétaro a trabajar en la marca de calzado “Yayas”, y aprendió a trabajar en otras áreas como mercadotecnia y redes sociales. Lo que terminó de formarla, para poder emprender su propio negocio, objetivo que logró con el apoyo de su mamá y de su esposo.

“Los primeros zapatos que diseñé para mi marca, fueron unos stilettos, que son zapatillas de alto 9, con punta superfina, de diferentes colores como rojo, leopardo y negro. Pero cuando iba con las clientas empecé con muchos problemas, porque me decían que usaban zapatos de piso, y los de tacón ya no porque les apretaban. Entonces me di cuenta de que era un mercado muy específico y un zapato muy especializado”.

Fue entonces que decidió sacar una línea de botas, una opción que vio viable para el invierno, y el resultado fue muy favorable. Después sacó las balerinas, flats y tenis, y ahí se dio cuenta de que de sí hay un mercado muy amplio para este tipo de productos.

“Diseñó para una “chava – señora” de 25 a 40 años, que trabaja y por lo mismo necesita estar cómoda, pero le gusta estar a la moda, y siempre está arreglada. Había descartado por completo los tacones, pero los retomé, y estoy apostando un poco por tacones con media plataforma, para que traigan tacones, pero cómodos. Y mucho zapato de piso para oficina y para día, para las Godínez, que andes cómoda y formalita”.

Pero no todo en la vida de María Leal ha sido fácil. Después de que inició con su primer modelo en el 2017, tuvo altibajos personales y cambios de vida. Se casó y fue mamá. Después tuvo que lidiar con un duelo, por la pérdida de su hermano, lo que la llevó a dejar la marca en pausa, para luego volver a retomarla.

“Hay temporadas muy tranquilas, y yo me he desanimado mucho, y digo me voy a dedicar a otra cosa. Luego me pongo en bazares y me pongo en contacto con el público, y me dicen -ya te compré la otra vez y me encantaron tus zapatos-, -compre unos y estoy súper contenta-, y toda esa retroalimentación, me ha hecho emprender un buen camino en el negocio”.

Para la diseñadora, el mayor reto es descubrir qué es lo que el público quiere, ya que varía por temporadas. Solo diseña para las mujeres, aunque ya le han preguntado por calzado masculino, ella dice que no es de su interés. Para el siguiente año planea tener una línea de niña y dama que hagan juego.

“En pandemia, las mujeres me pedían sandalias, porque la gente estaba encerrada, pero no quería andar de chanclas, así que me compraban muchas sandalias bonitas. Luego se pusieron de moda los tenis, todos querían tener tenis. Ahora mis clientas buscan algo más formal”.

HECHO EN MÉXICO

Para su línea de calzado, María Leal realiza todos los diseños. La maquila está en León, porque son las mismas máquinas que ella usaba cuando era estudiante. En algunas ocasiones, hace colaboración con los fabricantes, ellos le proponen nuevas ideas o materiales diferentes, y entre los dos, definen los modelos.

“Ahorita estoy abogando y traigo mucho el estandarte de comprar local y lo hecho en México, porque las fábricas de León, donde maquilan mi zapato, tienen muy poco trabajo, porque está entrando mucho calzado chino y están muy a la baja las compras, y eso implica que haya poca producción”.

Para resolver este problema, y que familias mexicanas tengan un sustento seguro, personas como ella, abogan a que la gente busque marcas locales, de las cuales ya existen muchas, y ofrecen propuestas interesantes.

“El calzado chino va a ser más barato, porque ellos tienen competencia desleal, porque la mano de obra que ellos pagan es muy poca, pero si sabes que vas a apoyar a tu país y que es para familias mexicanas, vale la pena esos 40 o 100 pesos más en un calzado”.

El calzado lo puedes encontrar en la página web María Leal Shoes y en Instagram bajo el mismo nombre. En el Facebook la encuentras como María Leal Oficial “visiten mis redes sociales y denme la oportunidad de portar mi calzado, para que se enamoren de él”.