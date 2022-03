Bibi Brzozka, entrenadora de amor, sexo y sexualidad holística

Bibi Brzozka es una entrenadora certificada por VITA en temas de sexo, amor y relaciones, que la han convertido en una coach innovadora en el bienestar sexual y especialista en vivir conscientemente. A lo largo de su carrera ha dado cursos a nivel mundial y en Nueva York ha sido galardonada con diversos reconocimientos por las valiosas aportaciones que ha realizado.

En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro, la especialista habló de todo lo que ha cambiado su vida al sentirse conectada con la sexualidad holística.

"Yo nací y crecí en un comunismo en Polonia, donde mis papás no tenían mucho dinero, para viajar, salir, conocer, pero esto me motivó a estudiar finanzas y economía, donde conseguí varias becas y así poder viajar por el mundo. Trabajé en varias empresas reconocidas internacionalmente, pero no fui feliz, necesitaba reinventarme, necesitaba algo más espiritual y entre tanto buscar un día llegue a un taller donde pude sentir y conectar mi energía sexual, entonces cambió mi vida"explicó.

Este acontecimiento fue tan poderoso y fantástico que la terapeuta comenzó a estudiar para adentrarse en la sexualidad holística; comenzó dando pequeñas conferencias y talleres que fueron muy bien recibidos por sus oyentes, con ello su fama creció al grado de llevar su proyecto a los mejores recintos a nivel mundial.

Pero, ¿en qué consiste "Energetic Lovemaking" (Hacer el Amor Energéticamente)?

Es básicamente la necesidad de buscar el bienestar con uno mismo, a lo largo del camino me di cuenta que la gente no está contenta con su sexualidad, los tabúes, el tiempo y hasta la pareja, hacen que los individuos sean hombres o mujeres no conecten con su sentir interno, explica la experta.

En sus cursos se abre el corazón y se rompen tabúes creando espacios para la conversación, además de plantar semillas para la exploración de la sexualidad consciente.

Foto: Cortesía | Bibi Brzozka

A través de sus ofertas de cursos en línea, talleres, conferencias y trabajo individual, tanto en inglés como en español, atiende a clientes de todo el mundo en su transformación tanto en personas solteras prósperas como en parejas amorosas.

Bibi también es directora de bienestar en Nômade Hotel en Tulum, donde crea y cura programación holística distintiva.

En su tiempo libre practica kitesurf, lee libros y explora el mundo.

En sus redes sociales comparte todo tipo de experiencias para lograr una plenitud sexual y espiritual que logran equilibrar el yo interior.

