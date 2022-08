Rebozos para hombre, la nueva tendencia en 2022

Se dice que uno de los grandes beneficios del rebozo es que las mujeres dan una mayor conexión con el bebé, que se sienta protegido y en ese rico acurruco escuche los latidos del corazón de mamá. Pero ahora también son un básico que ha causado sensación y dejó de ser exclusivo para las mujeres y cada día más hombres se arriesgan a implementarlo en su look, así lo refiere la diseñadora bernalense Lucero Ramos quien ha realizado pasarelas de este accesorio tan mexicano que ha dado la vuelta al mundo.

“Antes los hombres utilizaban el famoso jorongo en colores negro, café, aunque también había los más arriesgados de vistosos colores o diseños” explica la creativa.

Moda

Sin embargo cada día los varones se van arriesgando a más y los rebozos tal como se conocen cada día son más solicitados y son llevados con gran porte dando un look de acuerdo al acomodo, el diseño y la ropa que se porte, los hay desde: elegantes, casuales, desenfadado, “aquí el límite es la imaginación” refiere Lucero.

Para la diseñadora quien ha llevado estas prendas a importantes pasarelas, el rebozo se ha convertido en una tendencia masculina por su comodidad, diseño y el gran trabajo artesanal con el que se realizan y nada tiene que ver con las preferencias sexuales de cada persona. “Un accesorio no indica tu hombría o no. A mi me encanta utilizarlos” refiere Agustín San Gil un padre de familia que se dice fanático de esta prenda.

Para este próximo 15 de septiembre hay varios diseños para poder portarlos y si no se quiere arriesgar a ponerse un rebozo como tal, Lucero dice que también hay chalecos, chaquetas, ponchos e incluso sombreros con aplicaciones del telar con el que se realizan estos y se ven increíbles en cualquier ocasión.

Foto: Cortesía | Lucero Ramos

“No necesariamente se porta en la noche mexicana, estas prendas son utilizadas para cualquier ocasión y depende de la combinación con la ropa que se porte, será el resultado del look final”.

Finalmente el límite es la imaginación y lo arriesgado que sea cada varón para portar una prenda que se ha convertido en un símbolo mexicano en todo el mundo.