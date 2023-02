Yoel Fashion, sin límites en el mundo de la moda

El joven fashionista cubano Yoel Calvo Valdés, radicado en Miami, quien es conocido como Yoel Fashion mencionó que sus influencias han sido la socialité, modelo, empresaria estadounidense Kim Kardashian y su ex esposo el rapero y diseñador Kanye West.

“Además de sus grandes obras benéficas han sabido usar a su favor tanta popularidad para crear e imponer moda en el mundo entero, siendo la Imagen de sus propias marcas”.

Al ser un amante de la moda, Yoel expresó en entrevista para Diario de Querétaro, “desde hace más de siete años manejo una boutique unisex de ropa, en la cual soy modelo e imagen de mi propia marca”.

Sobre sus seguidores, Yoel Fashion manifestó “me encantaría que percibieran mediante la espontaneidad de mis ocurrencias al hablar o hasta incluso a la hora de crear ropa que la imaginación no tiene límite y que los sueños sí se cumplen con esfuerzo y sacrificio”.

De sus inicios en el mundo de la moda, el fashionista narró “salí de Cuba con solo 10 años, en el 2006, junto con mi mamá y mi hermano de 2 años, llegue a Miami a estudiar, en busca de un mejor futuro, a los 17 años incursionó como modelo en una agencia en la cual me enseñaron además de modelar, clases de actuación, dicción y telepronter, entre otras clases que me llevaron a tener una muy buena proyección ante la cámara, realicé varios comerciales en inglés para CNN, fui modelo de Telemundo, Univisión, entre otros eventos; a los 20 años me di cuenta que la moda y yo teníamos muchas cosas en común, me empecé a interesar muchísimo por las pasarelas, las creaciones de grandes fashionista hasta darme cuenta que era exactamente ese el mundo en que yo quería estar involucrado”.

“Vestir grandes estrellas, crearme mis propios diseños, e implantar mi gusto al vestir hasta lograr algún día tener la aceptación de un gran público y fue ahí cuando nace mi negocio en el 2015, una boutique de ropa estilo italiano para damas y caballeros; hoy después de más de siete años ya tengo mi propia marca de ropa: "Yoel Fashion", que debutó el año pasado en las pasarelas de mi más reciente Fashion Show, durante este tiempo mis pasarelas han llegado a conciertos y eventos de muy alto rango en Miami y siempre recibo a un público increíble que se han convertido en seguidores de mi forma tan peculiar de vestir y de mis diseños considerados únicos y diferentes”.

Yoel Fashion explicó que las bases para un emprendedor es visualizar, abrir la mente, ser disciplinado y constante. “Siempre pensando en más, nunca dejar de crecer”. “Pensando en que la mejor inversión es la promoción, para conseguir llevar su negocio a la vista de la mayor cantidad de clientes posibles, como actualmente me he fijado con mi marca de ropa”.

