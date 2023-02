"No me dieron ni para la gasolina": Escorpión Dorado

Visiblemente enojado el influencer Alejandro Montiel quien personifica al "Escorpión Dorado", alzó la voz en su canal de YouTube para desmentir a quienes han mencionado que por la entrevista a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le hubieran pagado una fuerte cantidad de dinero, tachandolo de oportunista.

"Es irresponsable el que haya personas que aseguren que me pagaron, mencionan hasta cantidades exactas".

"No me dieron ni para la gasolina, no es queja, porque así es. Yo soy el anfitrión del concepto y yo pago el agua; pago la gasolina; le pago a los que me ayudan a producir todo esto", refirió Alejandro Montiel.

Durante la aclaración que subió a sus redes, el influencer aseguró que él pertenece a la generación que veía a los candidatos a presidenciales y políticos, como alguien inalcanzables, por ello cuando tuvo la oportunidad de subirlos a "Escorpiones al Volante", fue de gran impacto para la sociedad, pues el estilo que maneja es más de personas comunes, por lo que las respuestas son más reales.

Por ello aseguró que si se decidió a buscar la entrevista a Claudia Sheinbaum Pardo, fue de manera espontánea pues se trata de un personaje de interés, y reiteró su intención de encontrarse con el resto de "corcholatas" de Morena: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.

Los hete en redes sociales, han criticado la entrevista que hizo a la jefa de Gobierno, tachandolo de "barbero y oportunista", a lo que Alejandro Montiel aseguró que muchos de los críticos no se han dado siquiera el tiempo de ver la entrevista.