Rodezel el streamer más seguido en México

Germán Roberto Delgado Zeledón, conocido como Germán Rodezel, de origen costarricense, es un popular creador de contenido, quien platicó para Diario de Querétaro, sobre su incursión en los medios audiovisuales.

“Comencé grabando con el celular de mi papá en el 2009, tenía 9 años, en el 2010 abrí mi primer canal usando la computadora de mi hermano, la cual tenía muy poca capacidad en su disco duro, y esto hizo que como no podía guardar los videos los subiera a YouTube utilizando la plataforma como nube, pero como era un niño perdí la contraseña y me hice otro canal y subí otros videos, pero nuevamente volví a perder la contraseña, y en el 2012 me hice un tercer canal en donde subí otros dos videos donde hablaba de edición, fue cuando comenzó el auge del YouTube e inicié grabando, jugando minecraft con música de fondo, después dirigiéndome a mis seguidores, y luego con mis amigos o primos jugando; posteriormente pude tener una cámara y me gustó, me alejé de los videojuegos, y empecé hacer contenido random en Germán Rodezel y lo mezcle con la música; luego hice un canal secundario Rodezel tv con contenido de videojuegos, streaming y video reacciones y un tercer canal solamente de música llamado Rodezel y ahora un cuarto Rodezel 2.0 el cual solo incluye contenido random”.

El generador de contenidos determinó que algo que lo impulsó a seguir creando fue cuando subió a YouTube su primer video logrando un millón de visitas, luego al segundo y al tercero les fue también muy bien, entonces se dio cuenta de que a la gente le gustaba verlo crear cosas, entonces se le ocurrió convertir una canción en seis géneros diferentes, y todo esto lo hizo decidirse a seguir como creador de contenido.

“Algo que me provocó una gran satisfacción fue cuando subí un video en donde todos los comentarios son en todos los idiomas posibles, y no a todos les pasa eso, me gusto saber que, aunque no entiendan español me puedo conectar con ellos y les gusta mi contenido, no importa la barrera del idioma que exista”, enfatizó.

Al hablar de su decisión de vivir en México, Rodezel manifestó “llevo menos de un año en la Ciudad de México, todo el tiempo he creado contenido en Costa Rica, tenía muy pocos amigos allá con los que compartía lo que hago, crecí con gente que no estaba en esto, más bien yo los fui invitando; me independicé a los 19 años, para hacer ruido, tenía miedo de estar molestando a mis papás por mis grabaciones nocturnas; ahora a los 23 años decidí venirme a vivir a la Ciudad de México porque la mayoría de mi audiencia es mexicana, además en el 2019 visite este lugar y me gustó mucho, me gusta el nivel de metrópoli que experimenté, me gusta lo que he conocido, me gustan los chilaquiles, los tacos, el agua de Jamaica y horchata, la gastronomía me parece una obra de arte, aunado a que comparto departamento con dos mexicanos, que me aportan y a los cuales también yo les aporto ideas para sus proyectos”.

En un futuro, Rodezel agregó “me gustaría conocer España, Argentina y Colombia por las audiencias que tengo que conectan conmigo, y me llama la atención ver si esos países conectan también conmigo, ver cómo activo esa chispa que no se activaría de otra manera”.

De lo que representan las placas de YouTube obtenidas en estos años, Rodezel expresó “para mí representan un objetivo de niño, desde los 13 años entendí el concepto de crear contenidos, de que existía gente que se dedicaba a eso y que por sus logros conseguían placas, desde niño soñaba con conseguir una placa, me alegro mucho cada vez que las veo; el contar con una placa que ya no se hace es magnífico ver que pude cumplir ese sueño de cuando era niño”.

El joven aconsejó a quienes están iniciando en el mundo de la creación de contenidos a que sean analíticos, que tengan disciplina, constancia, un estilo, que apunten las ideas que les vayan surgiendo, que realicen un plan de contenido fijándose metas a corto y a largo plazo.

Para terminar, Germán Rodezel reveló que entre sus planes se encuentra seguir en Steam y en TikTok, mientras se enfoca en la música como productor, compositor e intérprete.

“Si planeo regresar a los canales que dejaré en pausa por el momento, pero el contenido que planeo subir será diferente involucrando a más personas, pero si a la gente le gustaba lo que hacía antes, estoy seguro de que le va a gustar lo que voy a subir en los próximos meses”.

