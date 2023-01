Rodolfo Villanueva de visita en San Juan del Río

El reconocido youtuber Rodolfo Villanueva se encuentra de visita en San Juan del Río, en dónde estará grabando algunos de sus videos en dónde expone diferentes experimentos sociales.

Rodolfo Villanueva empezó en el modelaje a los 14 años, para después saltar a la televisión y de ahí salió la oportunidad de ser Youtuber. Actualmente tiene 282 mil suscriptores en Youtube y 3 millones de seguidores en Facebook.

"Mis videos salen de cosas que me han pasado también. Me ha tocado ver gente que se porta muy grosera con la gente que solo está trabajando. Todos somos seres humanos y todos nos debemos el mismo respeto" comento el influencer respecto a lo que ha vivido con sus videos.

El joven de 23 años tiene en sus planes trabajar en la música para obtener más seguidores "Mi plan es moverme a Medellín, Colombia, en dónde grabaré reggeatón. Empecé en la música regional mexicana pero creo que es un género con el que difícilmente te voltean a ver. El reggaeton por otra parte es global y pueden llegar a escucharte del otro lado del mundo, que es lo que yo quiero".

Y en torno a su visita en la ciudad, invita a los sanjuanenses a qué se acerquen sin miedo para conocerlo ""me siento muy contento de estar aquí. Agradezco a todas las personas que me siguen porque gracias a ellas es que he llegado hasta aquí. Y si andan en San Juan tengan mucho cuidado porque pueden caer si son malos, pero si son buenos puede ganar algún premio".