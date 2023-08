Conoce al sanjuanense Jesús Nube, maquillista de Miss Universo

El sanjuanense Jesús Nube, pertenece a la Coordinación Nacional de Miss México y Mexicana Universal. En noviembre estará viajando a San Salvador para el concurso de Miss Universo, lo que se ha convertido en su sueño.

En septiembre del año pasado, logró llegar al equipo de maquillistas de la organización internacional gracias a un concurso, en el que compitió con más de 70 profesionales del rubro, en donde además de demostrar su talento, tenía destacar por su persona.

Círculos Brigitte Osornio, la Barbie sanjuanense

“Primero tomamos un curso con el CO de la marca, Andrés Felipe, luego llegó la práctica. Ahí eligieron a 15 personas que pasamos a una entrevista. Las cosas más importantes que tomaron en cuenta, es que supieras trabajar en equipo, porque a veces entre 6 personas hacemos a una sola reina de belleza, debe de haber cero envidias y egos. Cuando me dijeron que yo era el ganador, me puse muy contento. La humildad siempre te va abrir las puertas”.

José Nube también ha sido embajador de diversas marcas y ha trabajado en programas de la televisión nacional, maquillando a conductoras, modelos internacionales, y a Miss Universo de Colombia, España y México, así como influencers internacionales.

“Vengo de un núcleo familiar donde a mi mamá y mis hermanas les gustaba arreglarse, y para mi ver a una mujer arreglada era muy común. Está dentro de mi cultura. Cuando era más joven estaba en el mundo de la danza folclórica y maquillaba a mis compañeras. En la universidad maquillaba a las alumnas y a las maestras, hasta que me decidí a catapultar mis sueños”.

El estilista brindando un curso de maquillaje. Foto: Archivo | El Sol de San Juan del Río

Fue cuando hizo la audición para pertenecer al equipo de maquillistas de Miss Universo, y ganó, lo que le permitió trabajar para los Premios Juventud, Latin Grammy, Latin American Music Awards, y el Fashion Week de Nueva York y de Milán.

“Me siento con una gran responsabilidad, porque soy el primer mexicano 100% del país, que nació y vive en México, que trabaja en la organización. Yo represento una generación de sueños, ya que hay muchos maquilladores jóvenes que están buscando nuevas oportunidades a nivel internacional. Somos una generación nueva de cambios”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora, Jesús Nube se encuentra preparando a María Elena Escutia, su mejor amiga desde hace mucho tiempo, quien es Miss Querétaro 2023, para qué gané en el certamen de Miss México 2024.

“Nunca dejemos de soñar, por muy lejano que lo veas o por más chico que es el lugar donde radicas, los sueños no son sueños cuando trabajas por ellos. Gracias por las oportunidades y el crecimiento que me han dado, estoy orgulloso poder llevar un pedacito de San Juan del Río al mundo entero”.