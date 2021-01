Tres viajes que deberías hacer si eres fan de The Beatles

Este 16 de enero se conmemora el Día Mundial de The Beatles, por ello te damos tres alternativas de viajes para disfrutar lo mejor de la banda de rock inglesa que desde los años 60s es alabada por la historia de la música.

Espectáculo The Beatles. Love. The Mirage. La ciudad turística de Las Vegas, Estados Unidos, se encuentra ofertando a través del Cirque Du Soleil dicho show que, inspirado en la poesía de las letras, The Beatles. Love, explora el contenido de las canciones en una serie de escenas habitadas por personas reales e imaginarias. El elenco internacional está compuesto por 60 artistas y en él se pueden disfrutar de acrobacias aéreas, deportes extremos y danza urbana de estilo libre.

The Beatles. Love. The Mirage. / Cirque Du Soleil

The Yellow Sub. En Baltic Triangle, Liverpool, Reino Unido, la banda cuenta con este bar que, con una decoración retro y música de los 60, ofrece cócteles inspirados en los Beatles. Y lo mejor es que sí, está dentro de un submarino.

Yellow Sub Liverpool / yellowsubliverpool.com/

The Cavern Club. Ubicada en Liverpool, es el antiguo bar donde tocaban los Beatles y en donde actualmente bandas emulan su música en vivo. Y además de consumir cervezas puedes llevar souvenirs.

