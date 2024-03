Visita Querétaro y conoce su encanto 

Si piensas visitar la capital queretana, apenas estás llegando a la ciudad o simplemente quieres pasar un día familiar disfrutando de lo que nuestro bello Centro Histórico y el Cerro de las Campanas tiene guardado para sus visitantes, ¡prepárate! y conoce estos lugares que son un imperdible en tu próxima escapada de fin de semana.

Querétaro es uno de los estados que guarda grandes e importantes pasajes de la historia de México; la capital queretana ha sido nombrada en los diferentes libros que componen los sucesos más relevantes en el acontecer que cambió el rumbo del país, la promulgación de la Independencia de México, la firma de la Constitución de 1917, el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, entre otros muchos más.

Por ello conocer sus lugares, disfrutar de una buena caminata por sus jardines, sus adoquinadas calles, observar sus casonas y recintos de arquitectura colonial, mientras disfrutas de una deliciosa nieve de la tradicional Nevería Galy, o tomarte una malteada de la Mariposa, refrescarte con una cerveza o cóctel en uno de los tantos barecitos que rodean el Jardín de la Corregidora, harán de tu tarde una verdadera experiencia para arrancar motores y disfrutar todo lo que Querétaro tiene para ti y los tuyos.

Si ya te encuentras en el Centro Histórico, te recomendamos visitar:

El MUSEO DEL CALENDARIO

Es el único museo en el mundo que muestra la historia del calendario desde sus diferentes culturas, consta de 19 salas donde cada una guarda interesantísimos legados como calendarios de diferentes épocas, la galería de Raúl Pablo Vieyra Flores, Galería de Jesús de la Helguera, entre otras que hacen homenaje a grandes pintores de calendarios, además en la sala La Piedra del Sol, podrás admirar la réplica monumental del Calendario Azteca y toda la información a cerca de él.

Aquí también puedes desayunar y comer en su confortable restaurante donde todos sus platillos son deliciosos y además hacerlo en esta casona es un verdadero privilegio.

Ubicación: Francisco l. Madero 91 Centro Histórico.

Réplica del Calendario Azteca. Foto: Iraís Sánchez / Diario de Querétaro

MUSEO DE ARTE

La joya de la corona del barroco novohispano, su edificación data del siglo XVlll y es considerado como uno de los más bellos en Latinoamérica. Este espacio pertenecía al Claustro de San Agustín y en el año de 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

Conocido también como MAQRO, el imponente lugar, mantiene exposiciones de arte de destacados artistas, y lo que seguro no dejarás de hacer, es tomar fotografías de su impresionante patio que no puede faltar en ninguna galería para ser llevada en el recuerdo, además que no perderás la oportunidad de tomarte las fotos más instagrameables.

Ubicación: Ignacio Allende Sur #14 Centro Histórico.

MUSEO DE ARTE SACRO

Si continúas caminando a media cuadra encontrarás este maravilloso recinto que anteriormente daba cabida a Telégrafos de México y años atrás fue el Hospital de la Purísima Concepción.

En el Museo de Arte Sacro podrás encontrar varias actividades como:

Los Ágapes culturales son todos los miércoles a las 19:00 horas, donde en sus diversos salones se dan pláticas de obras, historia y cultura queretana.

Las tertulias Conventuales, que es una muestra teatral que el museo crea para difundir la tradición de la ciudad que gira en torno a conventos, templos, pinturas y sucesos históricos, donde además se podrá degustar de deliciosos bocadillos y selectas bebidas.

El Baratillo de los Mercaderes es un espacio donde artesanos y productores promocionan sus productos de origen queretano, aquí podrás encontrar desde bisutería, herbolaria, muñecas, gastronomía y un sin fin de artículos.

Ubicación: Ignacio Allende # 4 Centro Histórico.

CERRO DE LAS CAMPANAS

No se encuentra en el primer cuadro de la ciudad pero sí muy cerca, aquí podrás adentrarte a la historia que marcó el fin del segundo Imperio en México y donde fueron fusilados el emperador Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía.

En este lugar se localiza la capilla que el gobierno de Austria mandó construir en el año de 1900 y en su interior se encuentra una cruz de madera misma que fue elaborada con partes del barco donde se embarcó en su travesía el emperador austriaco para llegar a México.

Caminando por las veredas encontrarás unas piedras que al tocarlas asemejan el ruido de las campanas, de ahí su nombre al lugar, y en la parte más alta la estatua de el ex presidente de México, encargado de apresar y mandar fusilar a Maximiliano, Miramón y Mejía, el célebre don Benito Juárez.

Ubicación: Cerro de las Campanas S/ N Centro Universitario.

Capilla del Cerro de las Campanas. Foto: Iraís Sánchez / Diario de Querétaro

Son muchos los sitios que guarda esta noble ciudad de Santiago de Querétaro, que sin duda recorrerla y conocer sus recintos como el Teatro de la República, la Casa de la Zacatecana, la Casa de la Corregidora, el Museo Regional, sentarte a la sombra de la Plaza de Armas o el Jardín Zenea, caminar por los andadores Libertad, Vergara o 16 de septiembre, mientras admiras las artesanías queretanas, será un deleite y una experiencia que no te puedes perder.