Vane Oliveira muestra en sus redes sociales la realidad de ser madre

Una gran cantidad de sentimientos y dudas se generan por la maternidad, millones de damas buscan en el internet, con mayor énfasis en las redes sociales, a mujeres que ya sean madres para conocer su experiencia y encontrar una orientación que les guíe en la difícil pero gratificante misión de dar vida.

Vanessa Oliveira De Sousa es una joven mamá, youtuber e influencer nacida en Maracaibo, Venezuela, y hace parte del ejército de "mamis influencer's" que a diario publican contenidos en sus redes sociales ofreciendo información valiosa para la crianza de los niños, que va desde sus cuidados, alimentación, bienestar hasta la salud física y mental, permitiendo una conexión con sus seguidores e intercambiar experiencias vividas y ser solidarias al mostrar la realidad de ser madres.

La venezolana es conocida como Vane Oliveira e inicio como youtuber en el año 2019 publicando videos de corte divertido, didáctico y fresco. Con la llegada de Julieta, su primogénita, creó en 2019 el podcast Vane & JuliTuli en donde muestra su faceta diaria como madre "sin romanizar la maternidad, mostrándonos como somos, sin ningún estereotipo, mostrando una maternidad real con lo bueno y lo malo, allí publicó experiencias vividas, challengers y blogs de viajes", dijo.

La joven latina también trabaja como associate product manager en la compañía Influur, explica que para cumplir con sus roles de madre, influencer y trabajadora, "divido mi tiempo en una agenda física en donde escribo las cosas que debo realizar, empiezo mi día a las 7:00 de la mañana, el tiempo de mamá nunca puedo agendarlo ya que es algo que requiere una gran dedicación, pero busco entretenimientos para mi hija como pintar, trabajar con plastilina, maquillaje, entre otros".

Ser organizada y responsable con los contenidos que publica, al igual que mostrar empatía con sus seguidores ha sido fundamental para que Vanessa haya alcanzado el éxito y hoy día sea una referencia en temas de la maternidad, asegura que gracias a sus publicaciones "he salvado vidas, muchísimas mamás me escriben dándome las gracias, pues para ellas he sido fuente de inspiración y decidieron tener a sus hijos, mayormente son madres jóvenes con embarazos no esperados".

No todas las madres tienen un proceso satisfactorio y feliz, existe un porcentaje de damas que lamentablemente son diagnosticadas con depresión postparto, para ellas Vane Oliveira envía un mensaje alentador. "La depresión postparto no es tarea fácil para nadie, sé que son días difíciles pero después de la tormenta viene la calma, deben pensar en el día a día, vivir un día a la vez, ya que si piensan a futuro será más fácil estresarte, somos fuertes y podemos con todo lo que se ponga en nuestro camino como mamás".

La influencer defiende la postura de que las madres no pierden su lado sensual y a través de su cuenta en Instagram lo deja muy claro, “Es necesario no dejar de ser nosotras, cuidar de nosotras y que nos veamos espectaculares para nosotras mismas. Me gusta romper los parámetros a pesar de ser mamá también soy mujer, sexy y joven, así que hago looks combinados con mi bebé, pero sin perder mi estilo", dijo.

Oliveira dice sentirse orgullosa de sus miles de seguidores, asegura que ha sido una relación muy fructífera. "Siento que mis seguidores son los más fieles del mundo, han estado en constante apoyo conmigo".

Todo el contenido que Vanessa Oliveira De Sousa pública con la intención de orientar y entretener puede ser visto a través de su cuenta en la red social Instagram en donde ya superó los 361 mil seguidores, su cuenta de Tik Tok donde tiene aproximadamente 500k de seguidores y en su canal de YouTube en donde ostenta 225 mil suscriptores.

