Viajero regresa a San Juan del Río

El peruano Ricardo Manuel Banda Schreiber, famoso por el proyecto de viaje denominado “El mundo no tiene fin” ha llegado a San Juan del Río por segunda ocasión, para continuar con su sueño de viajar por el mundo.

En 2016 decidió vender todas sus cosas, renunciar al trabajo que tenía e irse de “mochilazo” a Alaska. Inició su viaje con 900 dólares y pensó que duraría 6 meses. Hasta el momento lleva 7 años viajando por el mundo entero. Pero las cosas han cambiado para este trotamundos.

“El proyecto ha ido evolucionando, estoy probando y viajando a lugares que no sean tan turísticos o visitados. Es algo diferente, es algo más cultural y que no verías en internet de alguna forma. El viaje ya cambió porque me casé con una reportera que vive en Querétaro, no sé si me quedaré o si me la llevaré, nada está escrito”.

Círculos Trotamundos pisa tierras sanjuanenses

Para Ricardo la meta sigue ahí, pero se ha ido postergando por los viajes que ha realizado “no solo los lugares que visito, sino también la forma de viajar ha cambiado, a veces en bici, otras en la combi o mochileando. Ya no es línea recta hacia el norte, si no me muevo a diferentes lugares.”.

Por lo pronto, el viajero estará en el Jardín de los Fundadores hasta el día lunes, acompañado de “La poronga”, nombre con el que bautizó su combi, y de “Chuletas”, la perrita adoptada por él hace dos años y que lo acompaña en sus viajes. Ahí ofrece a los visitantes productos en venta como gorras, tazas, camas para perros y su libro denominado “12 historias de un viaje sin fin” en donde relata sus aventuras.

“Mis lugares favoritos de México son Apaseo el Grande y San Juan de Río, es donde no esperas que te traten bien y no esperas nada en general. La comida en San Juan es rica y no tan cara, estoy muy contento de volver y los invito a que vengan a saludarnos”.