Vicky Celis se impone como diseñadora

Con tan solo 21 años Vicky Celis ha enloquecido las redes sociales gracias a su belleza, carisma y talento, próxima a sacar su línea de trajes de baño para el próximo verano, la joven acumula cada día más seguidores en redes sociales.

En entrevista con Diario de Querétaro, Vicky hablo de sus inicios, sueños y lo que ha tenido que enfrentar tras la pandemia.

“Me inicie siendo muy chiquita, como modelo; cuando modelas te expresas a ti misma y de verdad siento que es una experiencia que todo mundo debería vivir porque es algo especial verte en una foto y admirar quien eres, a veces uno mismo se baja de ese trono, de ese amor propio, y cuando modelas te llena el corazón”, explicó.

Actualmente la joven estudia en la universidad la carrera de odontología, “deseo ser una excelente odontóloga, apoyar a las personas; como estudiante he aprendido muchas cosas y me gusta mucho el mundo del emprendimiento, por lo cual lo llevo de la mano con la universidad y todo lo que hago. Emprender y ser mujer, no es difícil encontrar. Hay muchas mujeres que están emprendiendo y eso me llena de mucho orgullo”.

Aún con todo lo que tiene que hacer, Vicky recién realizó el lanzamiento de su marca junto con un diseñador que ha presentado en New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria, además el crecimiento que ha logrado en las redes se explica por los contenidos en los que comparte tips de belleza, de cuidado personal, outfits de temporada, ejercicios y por una interacción directa con otros estudiantes, que al igual que ella buscan sobresalir.

Pese a las dificultades que se han venido por la pandemia a para los emprendedores, ella continúa trabajando y soñando en ver sus modelos en las mejores pasarelas/ Foto: Cortesía | Vicky Celis

Su camino para emprender ha tenido algunas dificultades a raíz de la pandemia y ha dedicado esfuerzos para obtener la información y contactos necesarios para crear productos de alta calidad.

Y es que como ella dice, “quieto dar calidad a mis clientes, que las telas de los trajes de baño sean de excelente calidad”, explica. Por desgracia muchas cosas que ella ya comenzaba a crear, se han visto detenidos por la pandemia que dejó la Covid-19, pues los costos de producción incrementaron, mientras el poder adquisitivo de las personas bajo. Pero ella como una chica optimista sabe que esto solo es una “piedrita”, con trabajo, esfuerzo y mucha fe su línea será de las más adquiridas en Latinoamérica y por lo pronto con sus casi 30 mil seguidores, la influencers sigue soñando y dejando todo al universo, pues es una fiel creyente qué si lo pides exactamente como quieres, él te lo concederá.

Instagram : Vicky Celiss