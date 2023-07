Abren la segunda temporada de Teatro en Breve

Para su segunda temporada, Teatro en breve presenta ocho montajes con las actuaciones de Leonardo Daniel, Rossana San Juan, Carmen Campuzano, Liz Gallardo, Usi Velasco, Miguel Garza, Elia Domenzain, Luis Gatica y Alicia Encinas, entre otros.

Alberto Estrella fue el padrino del estreno de esta segunda temporada en la casona de Emilio El Indio Fernández. Paco Lalas, creador del concepto, presentó oficialmente la noche del viernes 20 a los artistas, directores y productores de los montajes que permanecerán cinco semanas en cartelera.

En el montaje Vivir para siempre, con la dirección y producción de Memo Dorantes y Raquel Vargas actúan Leonardo Daniel y Liz Gallardo. “Me llamó Liz con quien anteriormente había hecho una serie. Me dijo que me enviaría el texto, lo leí y me enamoré, le dije a Liz que sí aceptaba y aquí estoy, aterrorizado porque es la primera vez que hago Teatro en breve”, dijo el actor.

Liz Gallardo sostuvo en entrevista que “la producción me invitó porque son mis vecinos y yo invité a Leonardo. Ya había vivido la experiencia del Teatro en breve, pero nunca en una escenografía de la casona, que es mágica, majestuosa. Cada vez que vengo alucino con la casa, disfruto de sus espacios con un texto increíble, sorprendente y un final inesperado”.

Rojo 33, que protagonizan Rossana San Juan, Carmen Campuzano y Miguel Garza, “es una historia sobre los dolores humanos, sobre las patologías, sobre la hipocresía del ser humano; situada en los años 50”, adelantó Rossana.

“La traición, el engaño, infidelidades, mentiras, son los dolores más terribles y las mujeres de los 50, sólo atinaba a quedarse calladas, vieran lo que vieran, les hicieran lo que les hicieran”, agregó la actriz, quien interpreta a una viuda que se relaciona con un pintor.

Alberto Estrella que apadrinó la temporada de Rojo 33, también lo hizo en El tiempo se acabó del productor David Maca y actuaciones de Patricio Labastida y Catherine López, alternando con Viridiana Robles y Cristian Muñoz.

“Les deseo lo mejor, el teatro nos da identidad, nos une, el teatro provoca que hagamos esto, que estemos en unión. Que viva el Teatro en breve, que viva El Indio Fernández, que viva el cine”, dijo emocionado Alberto Estrella.

Las restantes obras de esta temporada son El secreto, dirigida por Julio Martell, con Mariana León, Usi Velasco, Scarlett Romo, y Aldo Palacios; Recién Casa2, con la producción y actuación de Oscar Medellín, junto a Nadia de la Rosa, Toñita, Patricio D’María y Yocelyn Ayala.

La risa de Guadalupe, con las actuaciones de Jenni López, Sara de Kalifa, Montserrat Peña, Paola Moss, Eduardo Rull, y Carlos Solano, tuvo como padrinos a Rubén Cerda y su hija Carla Cerda. “Muy contento estar aquí con mi hija. De verdad muchas felicidades a todos, todo esto se hace para divertimento de la gente”, expresó Rubén Cerda.

Amo su inocencia 17 años, dirigida por Paus Marrón y producida por Emmanuel Samayoa, con Luis Gatica, Alicia Encinas, Héctor Cruz, Elia Domenzain, y Deborah Ríos, así como Bajo las sábanas, en la que actúan, entre otros, Rebeca Gómez, Hugo Aceves, Karen Rowe, y Wen Salazar, quien también escribió y dirige la obra, completan la cartelera de esta segunda temporada de Teatro en breve.