Ariamy Espínola, la llorona queretana

Ariamy M. Espínola es una artista queretana Interdisciplinaria. Soprano, actriz, escritora creativa de formación particular, productora y gestora de proyectos artísticos de su comunidad y algunos foráneos. Desde hace varios años su carrera se ha visto marcada por el monólogo de "La llorona", un personaje que la ha marcado, sacando su temperamento y su gran voz a flote.

En entrevista exclusiva para Diario de Querétaro, la actriz comenzó contando quién es.

"Soy egresada de la facultad de Psicología Clínica de la UAQ y administrativa por oficio, Técnica en Físico Matemáticas y Química, egresada del CBTIS 118. A mi me gusta decir que soy artista, creo que toda mi experiencia humana me ha dado las herramientas para poder desarrollar todos los espectáculos musicales, teatrales y multidisciplinarios con cualidades diferentes a lo común".

Cultura Leyendas queretanas | La llorona

La soprano es una incansable promotora del arte en el estado y ha tenido la fortuna de representarlo a nivel nacional. "Representó a AryArtes Cia. Interdisciplinaria desde donde promuevo todas mis creaciones y colaboraciones, tallerista en casas de cultura, y soy fundadora del proyecto Ópera Fusión Rock y Metal sinfónico “Elixir” en el cual tengo 4 músicos a mi cargo y otras labores administrativas y operativas. Así como de un par de proyectos multidisciplinarios, recitales musicales, un par de obras de teatro, siendo la más popular y la que me dio entrada a la escena cultural, “La Historia Oculta de la Llorona” que lleva más de 150 representaciones con público, y va por su 6to aniversario en el Museo de la Ciudad".

Foto: Cortesía | Rafael Ramírez

Sus inicios en el icónico personaje los realizó por primera vez en 2012, "la primera vez que representé a la llorona fue en ese año, en una obra teatral sobre historias cortas de México, mi participación era de 5 minutos. Se acabó la obra y decidí desarrollar el personaje, lo tendría listo hasta el 2014 pero lo estuve ensayando con público en una presentación de leyendas de 15 minutos, finalmente lo presentaría como obra completa de 80 minutos hasta 2016 y como una producción independiente. En un principio sería para varios personajes, pero me encontré sin falta de apoyo de los colegas de ese tiempo y decidí hacerla monólogo, lo cual funcionó de maravilla para aterrizar uno de los temas que quería poner en cuestión: La psicosis", detalló.

Cultura Vuelve a Querétaro el Chupasangre Festival del Horror 2022

Su melodiosa voz hace que tiemble el escenario cuando comienzan a escucharse sus notas, "por las fechas que comencé con la representación empezaba a cantar porque descubrimos que era soprano y decidí hacer intervenciones musicales para crear una atmósfera con mi canto y expresar con eso algunos sentimientos de mi personaje. Entonces mientras la escribía adaptaba arias al español que se relacionaran con el contexto o el mensaje de la escena y algunas canciones en lenguas indígenas decidí dejarlas así, pues mi llorona estaba contextualizada en la época de la colonia, mi llorona es Mestiza (hija de indígena y de español); poder introducir la música, mi canto de esa manera y para ese propósito fue que me motivó a confiar en mi creación para ponerla en escena en el Museo de la Ciudad".

Foto: Cortesía | Rafael Ramírez

Al cuestionarle que hacía diferente a su llorona la actriz no dudo en contestar, "mi llorona no sólo es diferente a las demás por la estructura del texto, al estilo ópera singspiel (donde una parte es actuada y otra cantada), es además un monólogo o unipersonal, ya que está trabajada directamente por mi expresión y los elementos artísticos con los que cuento. También al verme sola en su producción, la cual dirigí y ensamblé, me permite improvisar y agregar elementos lo que hace que nunca sea igual, pero siempre conserva la historia original y su estructura, es por ello que algunas personas la han visto hasta 8 veces. Sumado a ello, es una obra que pone de manifiesto cuestiones sociales como la discriminación racial, clasista, la violencia de género e intrafamiliar y la influencia de la psicopatología social derivada del choque entre culturas. Es una obra con sentido crítico y social que invita a escuchar la voz de los más violentados y sus posibles repercusiones sociales y psicofisiológicos, como sucede en las detonaciones psicóticas que llevarían a una persona a cometer infanticidio, como lo es en muchos casos documentados, el más conocido de ellos en nuestra ciudad, el de la señora Claudia Mijangos. Soy psicóloga clínica, lo cual pone en una perspectiva totalmente diferente a mi personaje de las lloronas tradicionales donde sólo se le da el foco a un drama telenovelesco fundamentado en la infidelidad y la venganza, no es una historia romantizada, ni tampoco la típica de horror que sólo tiene por función espantar a alguien, en la mía no es el argumento principal, de ahí que se llama “La Historia Oculta de la Llorona” porque cuenta una posible historia que produce sujetos enfermos y agresivos, y es una historia que realmente ha hecho llorar a los espectadores, o los ha asustado por otras razones más terroríficas, además de que me he enterado que ha servido de inspiración para algunos escritores, filósofos, sociólogos, psicólogos y artistas multidisciplinarios que la han visto" detalló la actriz.

Foto: Cortesía | Rafael Ramírez

Cultura Detrás de las calaveras de azúcar de Día de Muertos

De lo más relevante que Ariamy mencionó acerca de su personaje destacó que la obra la realiza con un canto y simuló un ritual prehispánico, además de hacer alusión a la conversión a la cristiandad por medio del amor, no de la evangelización. "Está obra invita a los espectadores a trabajar sobre el tema de la salud mental, a atenderse y ser solidarios como sociedad, sobre todo hoy en día en el que los feminicidios están a la orden del día lastimosamente".

Sus próximas presentaciones serán el 28 de Octubre en el Museo de la Ciudad y otra el 3 de Noviembre en la Casa de la Contra Cultura, además de presentarse en Torreón Coahuila.