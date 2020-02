Avelina Lésper destroza una obra, literalmente

En su visita a la Feria de Arte Maco, en la Ciudad de México, la reconocida crítica de arte, Avelina Lésper, se convirtió en centro de un gran revuelo, luego de que al acercarse a la pieza “Nimbre and sinister tricks” del artista mexicano Gabriel Rico, ésta se desplomara.

Tras lo ocurrido, Lésper dio a conocer su versión sobre los hechos en un video difundido por su casa editorial, en el que aclaró que ella no había tenido nada que ver con el incidente.

“Estaba frente a una obra que consiste en un vidrio con dos pelotas, una piedra y una pluma atravesados; soportados sobre unos enclenques tubos de latón. Como un comentario crítico yo llevaba una lata de refresco vacía en la mano, la puse primero en el piso para demostrar que el objeto seguía idéntico, que podían ser dos pelotas como dos latas. Levanté la lata y, haciendo el ademán de que lo ponía sobre la piedra, lo acerqué a la piedra. En ese momento, como si la obra hubiese escuchado mi comentario, y hubiese sentido lo que pensaba de ella, la obra se hizo añicos, y se desplomó y se cayó en el piso. No la rompí, no la golpeé, no la toqué. Yo no rompo obras, yo no destruyo objetos, yo tengo una columna y tengo mi crítica para decir lo que pienso”, aseveró.

Esta versión fue sostenida por el artista ecuatoriano, Pavel Égüez, quien en su cuenta de twitter relató que ese día acompañaba a Lésper en el recorrido por las salas de la galería OMR, y había sido testigo del desplome de la pieza. “Acompañé la visita guiada de Avelina Lésper a la Feria de Arte Maco en CDMX. Lamentablemente al acercarse a una obra de Gabriel Rico, el vidrio que sostenía objetos explotó. Avelina no la tocó, un vidrio demasiado delgado y su débil estructura ocasionaron el incidente”.

No obstante, otros miembros de la comunidad artística como Alfonso Miranda, argumentaron lo contrario. Desde la misma plataforma digital el director general del Museo Soumaya afirmó que la crítica de arte había vandalizado la obra y huido de la galería.

“#Tragedia en @ZonaMaco protagonizada por la pseudo y autoproclamada crítica de arte #AvelinaLésper. Tras su visita al espacio de @galeriaomr rompió la obra de #GabrielRico. Ni siquiera se disculpó y huyó”, posteó.

Tras el requerimiento del arreglo o pago de la pieza, valuada en 20 mil dólares, Avelina relató que expuso al director de la galería que no contaba con dicha cantidad, y que en todo caso, podría arreglarla si le proporcionaban los objetos y las características de la obra.

“Es la naturaleza de esos objetos, se puede volver a hacer. Lo que a mi me sucedió, le pudo haber sucedido al coleccionista, le pudo haber sucedido en un museo. Me dijo que eso no era posible porque lo tenía que supervisar el artista, entonces no puedo hacer más”.