Cancelan Festival Internacional de Música de Querétaro por falta de recursos

Por falta de presupuesto fue cancelada la séptima edición del Festival Internacional de Música de Querétaro, programado para realizarse del 1 al 13 de agosto del 2022.

La cancelación del evento fue anunciada en redes sociales por Ezequiel Domínguez, impulsor del festival fundado en 2013, quien lamentó que la Secretaría de Cultura Estatal no accediera a apoyar el proyecto con 200 mil pesos, al ser considerado “no viable” por el comité de apoyos de la secretaría.

Ezequiel señala que el apoyo de 200 mil pesos solicitado a la Secretaría de Cultura, sólo equivale al 20% del presupuesto total con el que el FIMQRO sería realizado, presupuesto que fue obtenido de manera independiente a través de un previo círculo de conciertos.

“Desafortunadamente, debido a la falta de apoyos es que decidimos cancelar esta edición. Solicite varias reuniones con la secretaría de cultura para hablarle de la importancia de este proyecto (...) yo estaba solicitando 200 mil pesos para hospedaje y traslados aéreos, y realmente no eran todos, el asunto es que sin ese apoyo no puedo traer a la gente.

Desde que surgió el festival siempre hemos obtenido el recurso de manera independiente, en otras administraciones nos apoyaron con viajes, o con lugares para presentarnos, pero en esa ocasión no hubo nada, ni negociación. Es lamentable porque este no es el único evento al que se le ha negado el apoyo por considerarlo no viable. Ha pasado con otros eventos y festivales”.

El impulsor del proyecto lamenta que el FIMQRO sea un proyecto “no viable” para la secretaría de Cultura, pues además de dejar una derrama económica de aproximadamente un millón de pesos, también representa un gran apoyo para los estudiantes de música de la entidad, debido a la talla de los invitados.

Foto: Cortesía | Facebook Ezequiel Domínguez

“En el festival creamos la primer muestra de laudería mexicana, creamos el primer encuentro de orquestas de querétaro, hemos llegado a más de 850 jóvenes músicos en todos estos años, el festival ha sido un importante punto de encuentro para los estudiantes de música, además de la derrama económica que representa, (alrededor de 1 millón de pesos), hemos traigo orquestas internacionales, todo eso intenté que entendiera la secretaría, pero no fue posible”.

A pesar de la cancelación del FIMQRO, el taller de Laudería sí se llevará a cabo. Se trata de un curso de barniz y montaje de violín y viola, que será impartido por el laudero mexicano Pablo Alfaro Arias, del 8 al 12 de agosto en la Escuela de Laudería (Miguel Hidalgo 20).

El Festival Internacional de Música de Querétaro es un proyecto fundado en el año 2013 con el objetivo de contribuir en la formación profesional de jóvenes músicos a través de programas educativos impartidos por docentes de reconocida trayectoria internacional.

Para la edición 2022 del FIMQRO se tenía contemplada la participación de artistas de talla nacional e internacional, como Adrián Justus, violinista mexicano internacionalmente reconocido; los violonchelistas William Molina Cestari de Venezuela y Dennis Parker de Estados Unidos; la violista Clara Takarabe; la directora británica Catherine Larsen-Maguire, entre otros.

Su programación contemplaba la asistencia de más de 150 músicos, así como la realización de más de 50 conciertos en diferentes recintos del estado.