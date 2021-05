El Festival de Cannes prepara su regreso en julio y este jueves anunciará los filmes en liza por la Palma de Oro, relanzando con pompa los estrenos de grandes directores, después de que la pandemia confinara el cine a la pequeña pantalla.

Hasta ahora se anunciaron tres de los filmes de la selección oficial, incluidos los últimos trabajos del estadounidense Wes Anderson y del holandés Paul Verhoeven, y los pronósticos apuntan a nombres como Nanni Moretti, Jane Campion y Joel Coen.

El jurado estará presidido por el cineasta estadounidense Spike Lee, el primer afroamericano en asumir ese rol.

Cine El cine francés anuncia sus premios en pequeño comité

El mayor certamen de cine del mundo fue anulado el año pasado debido a la crisis sanitaria y la presente edición se celebrará entre el 6 y el 17 de julio, dos meses más tarde de las fechas habituales.

Entre los grandes festivales, solo la Mostra de Venecia pudo celebrarse tras el inicio de la pandemia, bajo estrictas condiciones sanitarias.

En Cannes, aunque solo se espera la mitad de los 40.000 asistentes diarios que suele atraer el festival, no se prevé ninguna limitación de aforo en las salas. En cambio, se exigirá un "pase sanitario" (prueba de vacunación o un test PCR negativo).

Sin embargo, los organizadores todavía deben confirmar la presencia de estrellas y definir las condiciones sanitarias por ejemplo en la alfombra roja y en las tradicionales fiestas paralelas.

Y el conjunto de medidas dependerán también de la evolución de los datos epidemiológicos en Francia, que en las últimas semanas empezó a levantar gradualmente las restricciones sanitarias.

Cine La Berlinale afronta el desafío virtual en su arranque

Adam Driver y Marion Cotillard, en apertura

El Festival se abrirá con "Annette", del francés Leos Carax ("Los amantes del Pont Neuf") y protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, quienes encarnan a una glamurosa pareja de estrellas cuya vida cambia con la llegada de su primera hija.

Verhoeven ("Instinto Básico", "Elle") competirá por su parte con el filme "Benedetta", retrato de una monja homosexual ambientado en el siglo XV y basado en hechos reales.

Anderson ("El gran hotel Budapest") lo hará con "La crónica francesa", rodada en el suroeste de Francia y protagonizada por Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet y Adrien Brody.

El resto de películas en liza para suceder a la multipremiada "Parásitos", del surcoreano Bong Joon-ho, serán anunciadas el jueves durante la tradicional rueda de prensa en los Campos Elíseos de París.

Según las apuestas, el italiano Nanni Moretti, Palma de Oro en 2001 por "La habitación del hijo", podría regresar a Cannes con "Tre Piani", así como Joel Coen, el mayor de los hermanos Coen, con "Macbeth", en blanco y negro, y protagonizada por Denzel Washington.

Jane Campion ("El piano"), la única mujer en haber sido premiada con la máxima recompensa de Cannes, figura también en los pronósticos, con "The power of the dog".

Cine Bong Joon-ho presidirá el jurado del Festival de Venecia

¿007 en Cannes 2021?

Al margen de la competición oficial, Cannes seguramente anunciará otros filmes de vocación taquillera, como podría ser el último James Bond ("Sin tiempo para morir", con Daniel Craig) o la película de superhéroes "Los eternos", de la estadounidense Chloé Zhao (triunfadora de los últimos Óscar con "Nomadland").

Paralelamente, la ciudad de Cannes (sureste) se prepara para el regreso del festival, confiada en empezar a recuperarse después del parón de la pandemia.

El certamen representa el 20% del volumen de negocios de los hoteles de esta idílica localidad de la Costa Azul. Muchos sobrevivieron gracias a las ayudas del gobierno o bien se endeudaron.

Pero por ahora la ocupación es baja.

Para julio, las reservas solo totalizan 25%. "Es una oportunidad inesperada para los cinéfilos, para quienes en tiempos normales es complicado venir", puesto que está todo lleno, según Christine Welter, presidenta del sindicato hotelero de Cannes.

"Tenemos dos estrellas disponibles a partir de 100 euros (121 USD) la noche, a dos pasos de La Croisette", donde se celebra el certamen junto a la playa, agrega. Habitualmente, los precios llegan a cuadriplicarse durante el festival.