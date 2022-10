Ilán Lieberman presenta en el FICM documental del pionero de la musicología Beno Lieberman

El artista plástico Ilán Lieberman incursiona en el cine documental, a través de Al son de Beno, un proyecto que rescata la vida y obra de su padre Beno Lieberman, pionero de la musicología y folclor en México.

El realizador considera que este trabajo, que le tomó siete años completar y se presenta como parte de la Sección de Documental Mexicano del Festival Internacional de Morelia (FICM 2022), era un pendiente de toda su familia, por lo cual se siente muy orgulloso de verlo terminado.

“Empecé haciendo entrevistas, y al hacerlas las compartía con mis hermanos y mi mamá. Es difícil de describir lo que sucede, pero pienso que algo se libera, algo que está ahí atrapado, y uno no quiere hablar de ello”.

La trama presenta el viaje que el director hizo con su familia, y a partir de imágenes y audios de archivo, así como historias y anécdotas de gente cercana a Beno, dibuja un retrato de un personaje fascinante y misterioso que dejó una gran obra, antes de quitarse la vida en 1985.

“Es un tabú, es doloroso hablar de ello y recordarlo, como si hubiera la necesidad de atravesarlo, y llegar a sus últimas consecuencias a través de eso. Ahora te lo digo porque ya pasó, pero sí fue enormemente liberador, me encontré con muchas cosas, incluso con una hermana que no conocía. Queda como una carga, como algo que es necesario enfrentar”.

Además de los descubrimientos desde el punto de vista familiar, Ilán aprendió mucho acerca de la música, y los distintos ritmos con los que trabajó su papá a lo largo de su carrera.

“Primero me hice más conocedor de la música, porque empecé a identificar el son huasteco, el son jarocho, de tierra caliente, de las dos tierras calientes. Al principio no los podía identificar, y ahorita a los dos segundos te digo cuál es, me enteré de todos los lugares a donde fue, a quiénes grabó, trabajos de los que nunca hablaba”.

Al preguntarle cómo describiría a su padre, responde: “fue un enamorado de México, no sólo del país, también de la música, sobre todo de la música tradicional. Tuvo un lazo muy emocional con la música de este país, la supo escuchar y la quiso compartir”, finalizó.