Vega apuesta por programas para todos

Al hacer una reflexión sobre lo que representa cada proyecto político, el candidato a Diputado Local del PAN al Distrito 11, Guillermo Vega afirmó el Partido Acción Nacional está a favor de los apoyos sociales, pero este tema no sería el único que exige la ciudadanía para vivir mejor, se requiere estar bien en seguridad, salud, generación de empleo y educación y en esos rubros Morena está reprobado.

“Estamos a favor de apoyos, de lo que no, es que solo quieran darnos eso como logros. Lo que en Morena no entienden es que los apoyos salen de los trabajadores, empresarios, jornaleros, taxistas, de todo el que participa en una actividad económica y si no generas las condiciones de seguridad, de orden, de certidumbre, para que haya más inversión, el país se desacelera y no llegan nuevas inversiones”, detalló.

Subrayó que lamentablemente vemos como el crimen organizado ha tomado algunas regiones del país, principalmente donde Gobierna Morena: “en Querétaro no vemos eso. Vamos a trabajar porque San Juan sea más Querétaro y no se convierta en un municipio del Estado de México ¿a qué me refiero? Al desorden, al caos, a la violencia”.

Agregó que San Juan es una tierra que ama sus tradiciones, su esencia y su identidad. También hay mucha gente buena que llega y se acopla a esta tranquilidad y respeta. “por eso apoyamos a Roberto Cabrera, porque es un sanjuanense que ama San Juan, que ha impulsado la identidad sanjuanense. Queremos trabajar para defender esa esencia. Que no lleguen a querer generar el desorden que vemos en otros estados y municipios”.

En este sentido puso el ejemplo de Puebla, que le dio la oportunidad a TV Morena y se arrepintieron muy pronto, pues se elevaron los taxis piratas, los antros clandestinos, el comercio desordenado, por lo que la gente volvió a cerrar filas para recuperar su tranquilidad.

Sostuvo que se está pidiendo la oportunidad para el proyecto del PAN: “Somos una opción real, se ha trabajado, no todo está mal ni todo está bien, estamos dispuestos a que la gente nos exija y a seguir por el rumbo del progreso”.

Otra ventaja de votar por Roberto -aseguró- es que seguirá la excelente coordinación con el Gobernador Mauricio Kuri, que se traducirá en obras y acciones en beneficio de las familias sanjuanenses.