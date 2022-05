La Civil y la búsqueda implacable de una madre, llega hoy a cines

El drama de una madre mexicana que busca a su hija desaparecida llegará hoy a las salas comerciales en el país; se trata de la ópera prima de ficción de la directora rumana Teodora Ana Mihai, quien originalmente preparaba un documental en torno al caso real de la activista Miriam Rodríguez Martínez, cuya hija fue secuestrada y asesinada en México por el crimen organizado.

La Civil es el título de esta película que sigue la historia de Cielo (Arcelia Ramírez); una madre cuya hija, Laura, es secuestrada en el norte del país. A pesar de haber pagado múltiples rescates, Laura no regresa. Cuando las autoridades no ofrecen apoyo para la búsqueda, Cielo decide tomar el asunto en sus propias manos, transformándose de ama de casa a una militante en busca de justicia.

“Esta historia me la confió una mujer mexicana que vivió algo muy similar y cuya experiencia inspiró este guión. Ella me dijo un día: `Cada vez que me despierto, quiero matar o morir. Así es como me siento todas las mañanas...´ y esta declaración me pareció como una bofetada en la cara. Necesitaba saber cómo se puede llegar a una conclusión tan drástica, especialmente a una mujer mexicana de mediana edad que no `encaja´ para nada en el perfil violento”, refirió la directora.

El cambio de planes en la producción ocurrió cuando la directora se percató que era demasiado inseguro realizar un documental en México sobre este tema, así que decidió basar el guión en el material de investigación que había reunido en más de dos años de trabajo, e invitó a participar al novelista Habacuc Antonio de Rosario, reconocido por sus trabajos sobre la guerra contra las drogas.

“Él afortunadamente aceptó mi invitación para colaborar y así comenzamos a escribir el guión juntos con base a los muchos testimonios que había recopilado y en particular en el testimonio de esta madre, quien me había contado cómo perder a su hija a manos del cártel local, la había transformado de víctima a perpetrador; cómo había decidido, por desesperación tomar el asunto en sus propias manos, y luego se dio cuenta de que había terminado en el círculo vicioso de violencia que la había convertido en una víctima en primer lugar. Esta ironía me conmovió profundamente y supe que allí había un mensaje existencial importante, que quería compartir. Hoy me entristece que la persona que inspiró esta película ya no esté aquí para ver cómo se ha hecho realidad. Creo que comprenderán mi sorpresa cuando en 2017, el 10 de mayo, supe que Miriam Rodríguez, la madre en cuestión, a quien había seguido tan de cerca, fue brutalmente asesinada frente a su casa. Por respeto a ella y a las muchas otras víctimas, espero que esta película pueda traer algún cambio positivo”.

Tras presentarse en el Festival de Cannes 2021, donde ganó el premio Courage de la Sección Una cierta mirada, La Civil llegará hoy a más de 100 salas de cine del país; en el estado se podrá ver en Cinépolis Esfera Querétaro y en Cinemex Paseo Querétaro.

Foto: Cortesía | Cine Caníbal





| Con información de Calouma y Cine Caníbal |