Premios Óscar | Quiénes son los nominados y lo que tienes que saber

Nos encontramos a un día de la 96 entrega de los Premios Óscar, realizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. ¿Ya sabes dónde la podrás ver? ¿Conoces la lista de los nominados a "Mejor Película" y "Mejor Director"? ¡Aquí te contamos los detalles!

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la premiación se realizará el domingo 10 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles, Caifornia. Las películas nominadas fueron estrenadas a lo largo del 2023 en el cine o festivales de cine.

Jimmy Kimmel será el maestro de ceremonias de la gala, y artistas como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Zendaya, Bad Bunny, Jennifer Lawrence y Dwayme Johnson serán algunos de los presentadores de la noche.

La noche tendrá una serie de presentaciones musicales que prometen ser el "highlight" de la velada. Entre las más esperadas se encuentra el show de Ryan Gosling y Mark Ronson de la canción "I'm Just Ken"; el duo de nuestros hermanos favoritos, Billie Eilish y Finneas O'Connell con "What Was I Made For?"; Becky G con "The Fire Inside"; y Jon Batiste con la canción "It Never Went Away".

¿Dónde y a qué hora ver los premios?

En México la premiación arrancará a las 18:00 horas. Se espera que la ceremonia tenga una duración de tres horas y media.

La alfombra roja y la ceremonia en su totalidad serán transmitidas a través del canal TNT y del servicio de streaming Max, antes llamado HBO Max.

Cintas que fueron nominadas a la categoría 'Mejor Película', sus sinopsis y dónde verlas

"Oppenheimer"

Sinopsis: Durante la Segunda Guerra Mundial, el teniente general Leslie Groves designa al físico J. Robert Oppenheimer para un grupo de trabajo que está desarrollando el Proyecto Manhattan, cuyo objetivo consiste en fabricar la primera bomba atómica.

Dónde verla: Disponible para rentar en Amazon Prime Video y YouTube desde 55 pesos, y Apple TV desde 60 pesos.

"Barbie"

Sinopsis: Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad.

Dónde verla: Disponible en la suscripción de Amazon Prime Video y Max; también se puede rentar en Apple TV desde 80 pesos.

"Ficción Estadounidense"

Sinopsis: Monk, un novelista negro de éxito entre la crítica, pero no con el público, está harto de que las grandes empresas usen estereotipos negativos de los afroamericanos para lucrarse. Así, usa un seudónimo para escribir un libro lleno de clichés.

Dónde verla: Disponible en la suscripción de Amazon Prime Video.

"Anatomía de una caída"

Sinopsis: Sandra, Samuel y su hijo de 11 años viven alejados de todo en la montaña. Un día encuentran a Samuel muerto al pie de su casa. Se abre una investigación por muerte sospechosa y no tardan en inculpar a Sandra, a pesar de la ambigüedad del caso.

Dónde verla: Todavía se encuentra en las salas de cine en Cinépolis Esfera y Antea.

"Los Que Se Quedan"

Sinopsis: Obligado a pasar las vacaciones de Navidad con un puñado de estudiantes, un profesor antipático en una escuela preparatoria desarrolla un vínculo improbable con un alborotador inteligente y la jefa de cocina.

Dónde verla: De momento no se encuentra en ninguna plataforma de streaming ni en cines locales.

"Los asesinos de la luna de las flores"

Sinopsis: En la década de 1920, los miembros de la tribu de nativos americanos del condado de Osage, en Oklahoma, son asesinados cuando se encuentra petróleo en sus tierras. El FBI establece una investigación para encontrar a los culpables.

Dónde verla: Disponible con su suscripción en Apple TV y Amazon Prime Video.

"Maestro"

Sinopsis: El director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein se enamora de la actriz costarricense Felicia Montealegre. Su romance es tan apasionado como complejo y tumultuoso.

Dónde verla: Disponible en Netflix.

"Vidas Pasadas"

Sinopsis: Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con mucha afinidad, se separan después de que la familia de Nora emigra de Corea del Sur. Décadas más tarde, se reencuentran en una fatídica semana donde se enfrentan al destino, al amor y a las decisiones.

Dónde verla: De momento se encuentra en el Cinépolis Esfera y Cinemex Candiles.

"Pobres criaturas"

Sinopsis: El Dr. Godwin resucita a la bella Bella Baxter para que aprenda a su lado. Sin embargo, ella huye en compañía de un abogado porque quiere recorrer el mundo, sedienta de deseo de igualdad y libertad.

Dónde verla: De momento se encuentra en el Cinépolis Esfera y Cinemex Plaza Boulevares.

"Zona de interés"

Sinopsis: Rudolf Höss, director del campo de concentración de Auschwitz, trata de construir una vida familiar idílica junto a su familia en una casa situada a las afueras del campo. La situación se tuerce cuando Höss sospecha que su mujer es infiel.

Dónde verla: De momento se encuentra en los cines de Cinépolis Esfera y Antea.

¿Quiénes se encuentran nominados a 'Mejor Director'?

Esta categoría causó demasiada controversia en redes sociales, debido a que la directora de Barbie, Greta Gerwig no fue considerada en esta entrega.

A continuación la lista de nominados:

Justine Triet por "Anatomía de una caída";

Martin Scorsese por "Los asesinos de la luna de flores";

Christopher Nolan por "Oppenheimer";

Yorgos Lanthimos por "Pobres criaturas";

Jonathan Glazer por "La zona de interés".

