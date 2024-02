“El Halcón” rinde homenaje a la lucha libre mexicana

Cuando un niño escucha la palabra superhéroe, de inmediato en su mente aparecen las figuras de Batman, Superman, Ironman y El Hombre Araña; sin embargo, cuando el realizador y fundador de Vice Media México, Eduardo Valenzuela, piensa en el héroe ideal para salvar el día, su cabeza evoca a Blue Demon, El Santo, La Parka y El Perro Aguayo.

Por eso El Halcón –título de su ópera prima–, rinde homenaje a la lucha libre mexicana, y con este enmascarado llegará a las salas de cine el próximo 29 de febrero.

La cinta habla de un luchador retirado –El Halcón–, que en sus días de gloria luchaba en contra de las injusticias; sin embargo, un suceso terrible lo obliga a él, y a todos los demás luchadores a desaparecer del ojo público. Después de tres décadas, Ramón –quien es aquel luchador retirado– se ve obligado a ponerse la máscara una vez más pero ahora para rescatar a su hijo de las garras de su viejo némesis: El Capitán. El Halcón volverá a desprender sus alas con sed de venganza.

El largometraje es la primera parte de una trilogía, donde el director busca la reivindicación de la figura del superhéroe mexicano con el personaje de un luchador como protagonista. El personaje principal se encuentra inspirado en el deportista de las décadas de los setentas, José Luis Melchor Ortiz, conocido popularmente como Danny Ortiz y cuyo alías sobre el ring fue El Halcón.

Los villanos de la historia también están apegados al contexto mexicano, tienen que ver con el crimen organizado, la corrupción y la injusticia, y todo es narrado con mucho humor negro.

Para dar a conocer más detalles sobre la película, Eduardo Valenzuela y Guillermo Quintanilla (el protagonista) conversaron con DIARIO DE QUERÉTARO sobre el proceso de producción, su gusto por la lucha libre mexicana y el panorama de la industria cinematográfica en México.





¿Por qué decidiste recuperar a los luchadores como los superhéroes para tu ópera prima?

Eduardo: Desde que era pequeño siempre he sido fanático de la lucha libre y de nuestros héroes mexicanos; es decir, mientras el resto soñaba con luchar en contra del mal junto con Batman o El Hombre Araña, yo quería trabajar con el Chapulín Colorado y Blue Demon.

Así que siempre tuve esta idea de ‘reimaginar’ al héroe mexicano y también de rendir un homenaje a todo el cine de luchadores con el que me tocó crecer. Hoy en día hay una generación de jóvenes que no conocen para nada este mundo. Todo está tan globalizado que ahora los niños solo quieren ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel, cuando en México tenemos héroes también muy interesantes.

Se trata de tu ópera prima, ¿cómo te sientes al respecto?

E: Llevo 20 años en esta industria y esta es mi primera película, así que sí me siento muy orgulloso del trabajo que vamos a presentar. Nunca pensé que mi primer trabajo sería algo como lo es El Halcón, siempre pensé que sería un proyecto de mucho menor presupuesto y mucho más artístico, pero esto fue lo que resultó y realmente me pone feliz que ésta sea mi ópera prima.

Como productor he estado encargado de una compañía de medios que se llama Vice Media México, con el que hemos realizado más de 100 documentales, así que ya contaba con muchísima experiencia y aún así este proyecto fue todo un reto para mí. Gracias a mi experiencia con documentales, tuve la facilidad para realizar la investigación para construir esta historia. Creo que me tomó dos años realizar la investigación para El Halcón, fui un par de veces al centro, a un lugar de tortas del ‘súper muñeco’ y estuve platicando con él, mucho de esto está basado en el personaje de Guillermo. Inclusive tomé clases en la Arena México, soy pésimo luchador, pero fue interesante hacerlo y creo que será del agrado para el público mexicano.

¿Qué representa para ti el personaje de Guillermo Quintanilla?

E: Guillermo es reflejo de una persona que tiene muchos defectos pero también muchas virtudes. Al final de cuentas, es una persona buena que lo único que quiere hacer es justicia así que se enfrenta y combate a puño limpio contra los criminales.

Creo que la finalidad de la historia es decirle al público que todos podemos ser superhéroes y que todos podemos ser ese ‘héroe sin capa’.

Guillermo, ¿cómo fue para ti darle vida a El Halcón? ¿Qué te deja este personaje?

Guillermo: Yo me encuentro muy muy contento de participar en este proyecto. Yo también fui un super fanático de los luchadores. Llegué a ver las luchas y cuando íbamos a ver las películas al cine, nos íbamos a la parte de abajo a hacer lo mismo que hacían Blue Demon o El Santo. Entonces cuando Lalo me hace el favor de invitarme a ser parte de este proyecto, yo me sentí muy honrado, pero también dije ‘¿yo? ¿A estas alturas de mi vida puedo dar vida a un luchador?’, pero luego leí el guión y dije, ¡claro que participo!

¿Cómo fue tu proceso de preparación para el personaje?

G: Mira, yo vi muchísimas películas cuando era niño, así que al momento que me dieron luz verde con el personaje, volví a verlas pero ahora prestando especial atención en la forma en la que se movían, en el cómo hablaban. Fui aprendiendo y empapándome de todo este mundo para finalmente darle vida a El Halcón. El reto es darle vida a un luchador, a un héroe que siempre será el héroe tenga la máscara o no.

Finalmente, ¿cómo observan la evolución de la industria del cine en México? ¿Hacia dónde creen que vamos caminando?

G: Creo que vivimos en una época en donde los directores, así como Eduardo, se están atreviendo a hacer cine interesante y diferente, desde presentar proyectos taquilleros con un trasfondo sumamente increíble, y eso es un paso enorme para nuestra industria.

E: Creo que este es un muy interesante punto el que acabas de mencionar, para mí ha sido una gran motivación e inspiración el contar historias que lleguen a todo el público mexicano, y esto no significa que el público en general sólo entenderá las películas banales.

Respeto muchísimo a todos mis colegas, al final de cuentas México es un país sumamente creativo, no solamente en el cine, sino en su gastronomía, en el arte, en la música, etcétera. Somos un país de luchadores y nunca nos rajamos. Creo que lo que le aporta a una industria es su diversidad, así que entre mayor cineastas, productores, realizadores y directores tenemos, más le aportan a nuestra industria.

Este proyecto estuvo repleto de personas que nunca nos quitamos la camisa y que nos esforzamos enormemente en obtener este resultado. Estamos muy orgullosos de la película y esperamos que quienes vayan a verla se la pasen increíble.