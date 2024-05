Refuerzan vigilancia en sembradíos de rosas

Decenas de productores de rosas de la comunidad de El Organal, en el municipio de San Juan del Río, han reforzado la vigilancia en sus sembradíos para evitar los robos del producto durante esta temporada, toda vez que las incidencias de este delito tienden a incrementar previo al 10 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de las Madres, afirmaron floricultores de este sitio.

Refirieron que desde días pasados la presencia de vigilantes en los invernaderos ha aumentado, principalmente en las noches y madrugadas, esto con el fin de prevenir y evitar el robo de las flores que hay en estos sembradíos. Explicaron que esta medida de seguridad se toma debido a que las incidencias de este delito incrementan en esta época del año, cuando existe una mayor producción de rosa.

“Ahorita estamos viniendo diario para vigilar que no nos vayan a robar. Si no venimos, si descuidamos, pues les dejamos la puerta abierta para que se metan. Esos canijos se aprovechan que hay bastante flor en estas fechas y nada más andan viendo a dónde pueden pasar. Si uno se descuida, se te meten. No se pueden llevar mucha, pero, de todos modos, hay que estar atentos, vigilando en estos días”, comentó un productor.

Afirmaron que estas incidencias han aumentado en el último par de años y dijeron que las personas que comenten este tipo de delitos presentan severos problemas de drogadicción, las cuales son originarias de El Organal o localidades aledañas. Agregaron que estos sujetos venden las rosas a fin de obtener recursos económicos que les permitan adquirir las sustancias que consumen.

Estimaron que en esta temporada las personas que comenten este delito se pueden llevar hasta 24 docenas de rosas al día, lo que equivale a dos gruesas de esta flor. En ese sentido, aseveraron que a largo plazo esto representa pérdidas económicas para los productores de esta comunidad sanjuanense. Ante ello, reiteraron que las tareas de vigilancia diaria en los sembradíos permanecerán hasta una vez pasada la fecha del 10 de mayo.

“Uno solo se puede llevar, máximo, unas dos gruesas, por mucho. Diría uno que es poco, pero si se meten diario y diario se llevan esa cantidad, pues a la larga obvio que te va a afectar. Entonces, lo único que queda es venirte a parar aquí todos estos días, en lo que pasa el Día de las Madres. Te aseguro que no somos los únicos que andan haciendo eso, todos estamos cuidando nuestra flor ahorita”, subrayó otro de los floricultores.