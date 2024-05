Servicio irregular de movilidad afecta a taxistas

Una reducción del 50 por ciento se ha registrado en el servicio de taxi en el municipio de San Juan del Río dado la misma prestación que ofrecen vehículos particulares a través de aplicaciones de dudosa regularización.

A decir del representante legal de la agrupación de taxistas TG Asparin A.C., Oscar Bautista Martínez, el servicio de movilidad que siguen brindando vehículos particulares mediante aplicación se sigue dando a la vista de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), pues a pesar de que se ha pedido por parte de los operadores de taxis mayor atención, no se ha hecho nada al respecto.

Por lo anterior, dijo que los taxistas de base realizan al día alrededor de 10 servicios de traslado, debido a que la mayoría de estos los acaparan los vehículos irregulares que operan en la localidad.

Y es que explicó que los autos que han sido autorizados por la AMEQ cuentan con un número de autorización en la parte trasera de este mismo, indicativo que dio, cuentan con el respaldo de la autoridad de movilidad, sin embargo, muchos de estos no cuentan con ningún documento que avale la operatividad en dicha actividad.

“Sigue todo igual a la baja, hay vehículos que se meten a la actividad aunque no estén legalizados y la Agencia de Movilidad no hace nada por poner un freno, carros irregulares hay demasiados, ya no hay operativos, eso fue solo en el momento que se les dijo, en el momento que hicimos presión y ya después lo dejaron, ya trabajan a vista de la Agencia, andan como si nada, actualmente nosotros que estamos en base hacemos unos 10 servicios al día, pero por es por este servicio irregular, nos quita el 50 por ciento de servicios”.

Comentó que por este tipo de hechos, los taxistas tradicionales del municipio se han visto afectados, ya que cuentan con pocos servicios, ya que mediante aplicaciones la gente prefiere en muchos casos pedir el servicio con algunos riesgos, ya que no hay autoridad que avale la labor de los vehículos sin tarjetón, número de permiso para operar o en su caso datos personales del operador.

De esta manera es como dijo que se ven afectados por los pocos servicios que diariamente tienen, ya que los vehículos particulares que ofrecen el servicio mediante aplicaciones acaparan estos mismos.