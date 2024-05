Marchantas resienten altas temperaturas en su labor

Las vendedoras de diferentes alimentos que se colocan por varios puntos de San Juan del Río, mismas a las que también se les denomina marchantas, dieron a conocer que las altas temperaturas también les han pasado factura en cuanto a cómo perciben el piso cuando están comercializando.

Y es que relataron que, el pavimento llega a quemar, sobre todo después del mediodía, y que a pesar de que algunas de ellas colocan algunas sombrillas, el intenso calor no ha cesado y en las rodillas resienten este incremento gradual en el termómetro.

Local Hasta 40ºC durante la segunda ola de calor, en Querétaro

"Yo llego más o menos a las 7:30 de la mañana para empezar a pelar los nopales, pero a veces ya son las 12 del día y no se soporta, nos quedan muchas mermas pero además las rodillas y piernas muy lastimadas por el calor. Aparentemente ponemos un trapo para no sentir la temperatura de lleno, pero casi no protege".

EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, al hacer un recorrido por diferentes puntos de la zona Centro Histórico de la ciudad, estas mujeres regularmente venden hongos nopales flor de calabaza, chícharos, zanahoria, duraznos, aguacates, y otros alimentos, los cuales, también a raíz del calor se descomponen con más facilidad según refieren.

Foto: Dolores Martínez / El Sol de San Juan del Río

En la mayoría de los casos, las vendedoras dijeron que pertenecen a la zona indígena del municipio de Amealco de Bonfil y que se trasladan desde el lunes para vender la variedad de alimentos, y expusieron que la temperatura que ahora se percibe no se compara con años anteriores.

"Tengo muchos años dedicándome a esto a veces me voy a Tequisquiapan, sinceramente nunca se había sentido el calor como ahora y eso preocupa porque dicen las personas que cada año se va a poner peor. Sí tenemos pérdidas de producto porque el calor descompone más rápido las frutas o verduras".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los comerciantes hicieron un llamado a la población sanjuanense para que consuman este tipo de productos y ellas puedan tener una mejor calidad de vida, además de procurar el no regateo puesto que algunas también ofrecen artesanías textiles.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music