Recibe Olivia Harrison Medalla Filmoteca UNAM por su proyecto de restauración de filmes

Morelia, Michoacán.- Como cada año, uno de los eventos más esperados dentro del Festival Internacional de Cine de Morelia es la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM. Para su vigésima edición, la figura reconocida fue Olivia Harrison, quien presentó este jueves Él (1953), cinta de Luis Buñuel restaurada por su organización sin fines de lucro The Material World Foundation en la sala 5 de uno de los cines cercanos al centro de la capital de este estado.

“Para mí este es una gran ocasión porque este cine me trae grandes recuerdos de mi familia porque amaban las películas clásicas que siempre las tenían puestas de alguna manera u otra.

“Mi familia estaba en Los Ángeles, emigraron de Guanajuato, así que siempre teníamos una película o una telenovela mexicana en la televisión o estábamos escuchando a Vicente Fernández o a Los Panchos. Entonces para nosotros esto era muy importante”, afirmó Harrison previo a la proyección del filme.

La fundación fue creada junto a su esposo George Harrison en 1973; tras la muerte de su marido, la curadora, productora y escritora preside dicho proyecto.

The Material World ha financiado la restauración de filmes mexicanos clásicos como Enamorada (1946), de Emilio Fernández; Dos monjes (1934), de Juan Bustillo Oro; y Redes (1936), de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel.

“Mi esposo George amaba el cine, le gustaba mucho. Cuando era joven hasta participó en dos películas que él llamaba ligeras. Yo lo obligaba a ver películas mexicanas, musicales, veíamos Yo Me He de Comer esa Tuna, hasta sin subtítulos. Eso no importaba porque él tomaba su guitarra y se ponía a cantar al son de mi héroe, Jorge Negrete, de Los Panchos o de Los Calavera.

“En el caso de esta cinta (Él), la vimos en televisión y nos dejó atónitos este personaje paranoico, Francisco, nos pareció fascinante. A veces llegamos hasta a reírnos a carcajadas de todo el drama que ocurría, pero fuera como fuera, nunca lo olvidamos. Por ello me siento inmensamente feliz de haber podido restaurarlo y poder estar presente el día de hoy”, expresó.