Conferencia motivacional “Nueve metros” en SJR

La conferencia denominada “Nueve metros, desde ahí caímos, desde ahí surgimos” se llevó a cabo en el espacio cultural Enfoque Coyotl con la presencia de la actriz Mayra Sierra y su esposo el músico Omar Hiawatha.

La pareja se conoció hace 5 años en la producción televisiva La doña, donde él era sonidista y ella actriz. Fue ahí donde también sucedió el accidente que dejaría en una silla de ruedas a Omar.

“El sufre un accidente, cae de 9 metros porque la producción había cavado un hoyo, y le puso triplay, en ese momento, el pisa el triplay y se viene abajo. A partir de ahí, fue una lucha contra todo pronóstico y en contra de todo el mundo” así lo recuerda Mayra. “Le dijeron que ya no iba a volver a caminar. Así que empezamos a hacerlo por nuestra cuenta, empezó a hacer ejercicio y hoy en día el ya gatea”.

Omar recuerda también que el proceso de recuperación no fue solo físico, si no emocional: “ocupaba la terapia como un medio para mantener una mente sana. Después me refugie en el ejercicio. Yo tenía en la cabeza que no lo iba a lograr, pero no deje de trabajar y entonces empecé a creer en mí y ahí todo cambio”.

La actriz Mayra Sierra también tuvo una lucha interna: “mi lucha no era si quedarme o no, era no sentirme desdichada, y entonces dijimos podemos ser esas personas de que todo les pasa o podemos ser los más exitosos y que te admiren por tu lucha”.

Fue entonces que la gente comenzó a buscarlos. Al principio eran pacientes con lesiones medulares, después personas con problemas emocionales. Los buscaban como ejemplo a seguir y entonces decidieron compartir su lucha y crearon la conferencia motivacional en pareja.

San Juan del Río es el primer lugar que visitan con este proyecto. El mensaje es sencillo pero poderoso: “no te necesitas caer de 9 metros para ser feliz. Ahora yo siempre digo que lo tengo todo” concluye Omar quien siempre esta sonriente.