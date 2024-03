El poemario “Los días en el acantilado” fue presentado en el Portal del Diezmo

El autor queretano Enzo La Loba, presentó su libro “Los días en el acantilado”, en el Foro del Portal del Diezmo y en el que tuvo de invitados a los autores Isaac Pájaro y Julio César Schara, quienes hablaron sobre su texto.

“Así se me presentaron las imágenes de Enzo, las lágrimas de los deudos, las bengalas de los hinchas del estadio y el imán de la angustia femenina. El acantilado de Enzo es oscuro, nos da la oportunidad de ser sombra y nos hunde en la nada. Hoy nos reúne la rebeldía de Enzo, pues nos muestra su atentado contra el orden tranquilizante de las cosas”, fueron las palabras de Isaac Pájaro.

El libro se publicó el año pasado, como uno de los ganadores de la convocatoria del Fondo Editorial del Estado de Querétaro, y de acuerdo con Enzo La Loba, el poemario mantiene un lenguaje muy comprensible para cualquier persona.

“Todos estos poemas los he vivido. Los poetas deben de hablar de ellos. El poemario habla de mi dolor. Y por eso la poesía es tan difícil. He sufrido tanto que he estado al borde del acantilado. El dolor sirve para crear, pero yo creo más en el humanismo”.

El autor con Julio Cesar Schara y Leopoldo Peralta. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

El libro, que se ha presentado en la Feria del libro de Comala y en la FIL de Guadalajara, contiene 50 poemas que hablan sobre la muerte, la violencia, la inseguridad, sobre como concebimos el alcoholismo, y cómo no reparamos sobre lo peligroso y lo profundo del sentimiento.