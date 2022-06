Elsa y Elmar interpretará en vivo el repertorio de su nuevo disco

Con sold out en las dos fechas, Elsa y Elmar presenta en vivo Ya no somos los mismos este 10 y 11 de junio en el Teatro Metropólitan. El último sencillo de su nuevo álbum, Vuelve, es un tema escrito en coautoría con el cantautor mexicano Leonel García.

“Esta canción la hice desde 2018, sin embargo se oía a Sin Bandera, entonces le pedí a Leonel que le pusiera su toque porque le faltaba algo. De entrada me dijo que él no editaba canciones, sino que él las empezaba de cero. Le dije que la leyera y decidió conectarse con la letra, él tiene un lenguaje del pop muy específico y yo soy mucho más desordenada.

“Cambiamos ciertas palabritas y otros sonidos, fue una experiencia linda porque estuvimos en la misma frecuencia artística y correcta”, dice a propósito del tema, que se escuchará por primera vez en vivo en la presentación de su disco.

“Resignificar es de donde nace la música y es un ejercicio muy útil en la vida, resignificar y perdonar. Vuelve aborda una separación romántica pero no es sólo del rompimiento, trata de la experiencia que incluye perdonar”, explica.

“Hice una pausa maravillosa en la pandemia, para mí fue un regalo enorme, sí, me separó de la gente, de mis conciertos y me llevó a un periodo de enfocarme, pero el hecho de recluirme en mi casa me significó reconectar con la verdad, que no necesito maquillar con lo que hago”.

La artista, quien hizo una campaña en sus redes sociales para poner a disposición de sus fans varios muros en la ciudad y que escribieran ahí aquello que no pudieron decir a sus ex parejas, contó algo de lo que hubo detrás de la producción.

“Trabajé con productores hombres que me trataron como si ellos sabían más que yo, uno tiene que estar a las vivas para exigir nuestro lugar, tuve bastante ansiedad, en Los Ángeles estuve con el productor de mis sueños y por el otro lado, mi madre sosteniéndome porque no podía estar en pie. Fue difícil hacer el proyecto y los cortometrajes de cada tema oficial, pero aquí está”.