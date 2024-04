Itzia Giner expone en la galería más chiquita del mundo

¿Sabías que en Querétaro está la galería “más chiquita del mundo”? Este espacio consiste en una pared donde se exhiben la mayoría de las piezas, pero el eje central de la colección de arte se encuentra nada más ni nada menos que en el baño. Así como lees, esta galería propone un momento de reflexión y contemplación del arte poco convencional pero definitivamente efectivo, y en esta ocasión le tocó a Itzia Giner –artista visual originaria de Cuernavaca, Morelos– plasmar su propuesta artística por las paredes del espacio.

“Mi amigo Haniel Fonseca, un pintor originario de Toluca, se vino a vivir a Querétaro hace dos años, y un día vine con él a comer aquí [en El Reinita] y me platicó que iba a exponer aquí en el baño y no creí que estaba bromeando. Ese mismo día me presentó con los chicos de este espacio y ellos me platicaron sobre cómo trabajan, y me dijeron, ‘oye, ¿por qué no expones aquí el próximo año? Te podemos programar para abril’, y así fue que terminé trayendo mi obra para acá a Querétaro”, relató Itzia Giner para DIARIO DE QUERÉTARO.

“Emendatio. Superficies sin reverso” es el nombre de su exposición, misma que se integra de 20 piezas inéditas de técnica mixta, ya que combina el trazo a lápiz con las acuarelas, pastel y collage. “El nombre de esta exposición nace justo de que estas piezas son dibujos sin terminar y que había dejado ‘abandonados’, así que, como dice el título, busqué enmendar y corregir el final de estos trabajos. Como yo no suelo trabajar en cuadernos, sino en hojas sueltas, se me ocurrió recortar los trazos e irlos uniendo a forma de collage para poder ir armando cada una de las piezas”, explicó.

Temáticamente, Giner trabaja con “el misterio de lo familiar y lo siniestro”, ella denomina su obra como una serie de trabajos que evocan a la memoria desdibujada y a los fantasmas que generan la nostalgia del pasado o el dolor de un duelo no vencido.

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

“La figura humana se encuentra presente en todas las piezas en las que trabajo, siento que es el detonador de mi obra en general, y este elemento activa lo fantasmal y misterioso que pretendo evocar. La figura humana siempre me ha interesado, y por ello en la instalación del baño, también trabajé con el tema de lo corporal. Traje un tapiz de mi agrado para forrar las paredes y luego realicé unas manchas que parecen unas manos y unos ojos”, añadió.

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

Para ella, el que la galería donde se encuentra expuesta su obra es como tal un baño en uso, le añade mayor intimidad al discurso narrativo de su trabajo, ya que sus piezas también se desarrollan dentro de espacios pequeños. “En mis cuadros ves baños, habitaciones, casas, así que el hecho de que la galería en sí sea un baño, le añade como que mayor calidez a la obra. Además los detalles como el papel tapiz y la luz rosa que instalamos, hace que se sienta que te transporta a otra realidad mucho más acogedora, misteriosa, pero acogedora”, añadió.

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

Al momento de la entrevista, ya se habían vendido 11 piezas de la exposición. Para quien se encuentre interesado en adquirir algún cuadro de la colección o alguna otra de la autoría de la artista, se pueden contactar directamente con ella a través de su cuenta de Instagram: @itziaultramar.

“Emendatio. Superficies sin reverso” se encontrará hasta el mes de mayo al interior del restaurante El Reinita, ubicado en Privada Manuel Gutiérrez Nájera #27, a un costado del Mercado de la Cruz.

Foto: Andrea Elizondo / Diario de Querétaro

