¿Quién es Santiago Boldó?, el conocido hombre de los colores llamativos

Santiago Boldó nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero vive en Tequisquiapan, Querétaro desde que tenía un año de edad. Siempre vivió rodeado de arte, pues su papá, Jordi Boldó era pintor, y su mamá, Inés Suarez, hacía grabado y pintura.

“Desde que era chico me gustaba dibujar. Me metí a estudiar arquitectura en el Instituto Tecnológico de Querétaro, pero nunca dejé de pintar. Terminando la carrera, trabajé en un despacho de arquitectura por unos años, hasta que en 2013 decidí dedicarme a la pintura”.

Al principio empezó copiando el estilo de su tía, la pintora Kiki Suárez, y del artista Jaime Goded, de San Miguel de Allende. Para después ir perfeccionando sus personajes, que se consideran caricaturescos, y con colores llamativos.

“No sé cómo definir mi estilo, pero uso personajes coloridos. Trato de meter diferentes personajes y cambiar los fondos. Los que más uso, son una mujer, un hombre, muchas aves y animales. A veces pongo pistas de lo que hacen con un letrero o los pinto haciendo algo que les guste mucho, como fumar. Cuando me piden un retrato, al personaje le integró la ropa que usa, u objetos que representen a su persona”.

Hasta el momento el artista ha pintado alrededor de 300 cuadros, tomando en cuenta sus ilustraciones, y los dibujos que también ha diseñado. Es famoso por sus bellos murales que adornan el centro de Tequisquiapan y que los ha hecho tanto para casas, como para negocios.

“Mucha gente me pide el mural, pero luego los espacios son rentados, y entonces les propongo que lo hagamos en un MDF, con una medida grande, para que después puedan llevárselo si cambian de dirección o inclusive quedárselo en su casa”.

Además de los murales, su trabajo abarca ilustraciones para libros de cuentos infantiles, e ilustraciones que se usan para carteles de música, que ha hecho para varios artistas de Querétaro, festivales, o inclusive marcas comerciales.

“Lo que más disfrutó es pintar un cuadro, porque voy cambiando el lenguaje y me gusta después colocar esas obras. Las mascotas es algo que le gusta mucho a la gente, o los retratos de las personas. Dependiendo de la meta de cada cuadro, puedo hacerlo en media hora y a veces quedan mejor, que los que tardó en hacer en 40 horas”.

Colores llamativos y animales es su sello característico. Foto: Samantha Vázquez | El Sol de San Juan del Río

HAN AUMENTADO LOS ARTISTAS QUERETANOS

De acuerdo a Santiago Boldó, en Querétaro ha crecido mucho la producción de arte, pues antes había 15 artistas buenos, ay hora hay 100. Para él, las redes sociales han ayudado a este fenómeno, aunque lo complicado es encontrar un espacio para exponer.

“En Tequisquiapan, hay más arte y es más o menos un tema similar que en Querétaro, pero en chiquito. De 2 o 3 artistas, hemos llegado a ver a 20, con más movimiento y más galerías. A veces esos artistas me buscan para hacer colaboraciones o exposiciones artísticas, y otras veces solo para echar relajo. En Querétaro se están generando cosas nuevas de arte, que son fuera del mercado tradicional y a la gente le gustan esos lugares”.

Para el ya considerado tequisquiapense, cada artista tiene que encontrar su camino. Su rutina se basa en pintar por las mañanas, porque se siente con más fuerza. Por la noche se siente más cansado y baja la luz natural. Le gusta el pueblo mágico porque no hay tráfico y hay muchos espacios verdes, además de ser un lugar muy tranquilo.

“Equivocarse no es negativo, el chiste es que te des cuenta. Si hay cosas que modificas o eliminas está bien. Los nuevos artistas tener pena de mostrar lo que están haciendo, pues con eso recibes críticas positivas y negativas. También les recomiendo ver mucho arte, si eres realista tienes que ver realistas de tu zona para que te inviten a las exposiciones y con eso vas mejorando tu trabajo”.

Entre los planes a futuro de Santiago Boldó está, el arreglar su estudio, para que la gente pueda ir a visitarlo y conocer su trabajo y varios trabajos pendientes con marcas reconocidas a nivel nacional. A finales del 2024, tendrá su exposición individual en la galería Querétaro y tal vez en el futuro, empezaría un taller de pintura, del cual aún está planeando.

“Siempre he querido tomar clases de cerámica, y alguna vez hice grabado y me gustaría retomarlo. Me gustaría que la gente vea mi obra y me diga que piensa de mi trabajo. Necesito aprender cosas diferentes porque lo que menos quiero es estancarme”.