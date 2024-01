Artistas queretanos hacen… un recuento del año

Es imposible combatir el impulso de voltear atrás, admirar y reflexionar sobre el camino transitado a lo largo del 2023. Por este motivo, resulta sumamente pertinente realizar un ejercicio de introspección ante lo acontecido dentro del sector cultural.

Con este pretexto nos acercamos con diferentes personalidades pertenecientes a las diversidad de disciplinas del sector en el estado: escultura, pintura, danza, fotografía, performance, gestión cultural, festivales, literatura, teatro y cine.

A cada uno de los entrevistados se les realizó un total de cuatro preguntas que giran en torno a los retos enfrentados, los proyectos e iniciativas impulsadas durante el año, el papel que desempeñó el gobierno (en sus tres niveles: municipal, estatal y federal) este año y sus planes para el 2024.

A continuación presentamos la primera parte de este sondeo, que incluye los testimonios del Consejo Consultivo de Teatro, Centro Cultural La Otra Bandita y el Centro Nacional de Danza Contemporánea.

Teatro

Para el sector teatral se estableció contacto con Enrique Guillén, Ana Bertha Cruces, Miguel Loyola y Luz María Espinosa, integrantes del Consejo Consultivo de Teatro (CCT), y Cecilia García, integrante de la Mesa de Negociación del CCT. Las respuestas se hacen a nombre de la organización, por lo que no se acuñan a título personal.

¿Qué retos identificaron que enfrentaron los artistas dedicados al teatro durante este año?

Diversidad y representación: Hubo un aumento en la conciencia sobre la necesidad de una mayor diversidad e inclusión en los trabajos escénicos. Este desafío llevó a discusiones más profundas sobre la representación adecuada en términos de género, etnia y otros aspectos.

Presión mediática y redes sociales: Los actores se enfrentaron a una mayor exposición y escrutinio a través de las redes sociales, lo que a veces generó desafíos relacionados con la privacidad y el manejo de la presión mediática.

Cambios en los modelos de negocio: Las transformaciones de la forma en que nos relacionamos con las instituciones nos permitió tener mayor injerencia en las convocatorias, incluido el aumento de la producción independiente y la participación en proyectos más pequeños, presentaron desafíos y oportunidades para los actores.

En cuanto a los desafíos personales, los actores a menudo tienen que enfrentar la intensa competencia, la inestabilidad laboral y la necesidad de adaptarse constantemente a nuevas tendencias y enfoques en la actuación. Además, la presión para mantener una imagen pública positiva y equilibrar la vida personal con las demandas de la profesión son aspectos comunes que pueden resultar desafiantes para los actores.

¿Cómo evalúan el papel que el gobierno (Municipal, Estatal y/o Federal) desempeñó este año en respecto al apoyo del sector artístico?

En términos generales y no de ahora, desde siempre, las entidades culturales se han encargado de administrar recursos sin un plan que responda a las necesidades reales de los artistas, salvo contadas excepciones. Los artistas insistimos en que, de manera conjunta, debemos encontrar maneras de desburocratizar el arte, en una búsqueda continua de aquellos puntos coincidentes que nos permitan evolucionar en el cumplimiento de los objetivos y compromisos que tenemos con la sociedad.

Podemos afirmar que se han abierto canales de diálogo que nos permiten vislumbrar algunas posibilidades de cambio. En este sentido, podemos mencionar de manera destacada a la entidad municipal, siendo Teresa García Besné, titular de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, quien ha mostrado un acercamiento sensible y efectivo con los artistas, implementando programas de apoyo que se han desarrollado durante todo el año, los cuales sin duda han incrementado el alcance de los beneficios del arte entre la población, logrando descentralizar la actividad artística hacia muchos sectores poco atendidos en otras administraciones, haciendo posible la visibilización de la amplia gama de discursos y formas de producción de los artistas queretanos. Es así que podríamos afirmar que García Besné ha fundado una manera distinta de interactuar con el arte y sus representantes, destacando una escucha sensible e inteligente y un accionar pensado en el desarrollo de todos los entes involucrados.

En cuanto a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, presidida por Marcela Herbert Pesquera, hemos logrado un acercamiento importante, abriendo la puerta a los artistas para colaborar con ideas y acciones que permitan modificar la política cultural del estado con bases reales y contextualizadas del arte que aquí se produce. Después de su fundación en 2017, ha sido hasta este año que hemos logrado, a través de la figura del Consejo Consultivo de Teatro, ser escuchados y llegar a la firma de acuerdos que estamos seguros ya se beneficia y se beneficiará en el próximo año a una gran cantidad de artistas del medio teatral. Sin demeritar los logros (de los cuales hablaremos extensamente en su momento), la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro enfrenta actualmente un gran reto que tiene que ver con su organización interna, pues las respuestas ante los conflictos presentados en varios sectores artísticos, no solamente el teatral, han llegado tarde y /o no responden en términos satisfactorios a las demandas que se han hecho de manera directa y fundamentada, lo que causa en cierta medida descontento, dando pie a la descalificación de lo que sí se está haciendo bien.

El reto para las instituciones de todos los órdenes de gobierno está en trascender la visión partidista, reconociendo y dando continuidad a aquellos programas y proyectos que han demostrado tener un impacto positivo en la sociedad y en beneficio del desarrollo de los artistas. El reto es encontrar una forma de contacto humano y sensible con los protagonistas del arte y la cultura. El reto está en derribar las barreras que dividen a las instituciones y los artistas: los prejuicios, el desconocimiento de ambos campos de acción, la minimización del verdadero impacto de nuestro trabajo en el desarrollo del país, el desdén, el desinterés, el escepticismo y la descalificación de los artistas.

Gestión cultural

Para el área de Gestión Cultural, nos acercamos con Luci Rosendo, coordinadora de cultura del Centro Cultural La Otra Bandita. La Otra Bandita es un espacio comunitario ubicado en el barrio El Tepetate. Este proyecto nació como un centro cultural y artístico, pero su labor va más allá hasta ofrecer talleres, pláticas y servicios de atención psicológica para la comunidad en general.

Como espacio cultural, ¿qué retos enfrentaron durante este año?

Quizá uno de los retos más importantes que enfrentamos en este año fue el reabrir el Centro Cultural después de la pandemia, pues ha significado todo un proceso de reestructuración y de volver a hacer comunidad, no solo al interior del espacio, sino hacia afuera; es decir, que la comunidad, sobre todo de los barrios, reconozca que el espacio está y que existe para ellos, para que lo utilicen y lo aprovechen.

¿Qué iniciativas o proyectos impulsaron durante el año?

Si bien es cierto que nos encantaría que las actividades que proponemos desde el Centro Cultural tuvieran mayor impacto; es decir, que fueran beneficiadas muchas más personas de la comunidad de los barrios, que es al primer cuadro al que nos dirigimos, también es cierto e importante reconocer que el trabajo de muchos años de La Otra Bandita se hace evidente en las actividades que que se proponen desde los vínculos que se han gestado durante muchos años o del reconocimiento, que tiene el lugar y por el cual nos buscan para generar una colaboración. Gracias a eso es que se pueden multiplicar muchas actividades o generar propuestas muy interesantes.

Este año tuvimos un taller de teatro comunitario y estuvimos presentes en las celebraciones del Día Internacional del Circo, en esta fecha se realizaron talleres y se presentó un espectáculo con el grupo de Los Banyansos, también en el día del niño estuvo La Tripulación Kids con un concierto para niñas y niños. También este año tuvimos la proyección de películas y documentales provenientes del Festival Ambulante, con el que hemos colaborado.

También se realizó un monólogo con el círculo de hombres que se lleva a cabo en La Otra Bandita. Cuatro hombres del círculo participaron para la creación de un monólogo que presenta historias personales mezcladas con la ficción, esto para repensar sobre las masculinidades. Y este proyecto se ha replicado no solamente en este espacio, sino en otros lugares.

Se han presentado otras obras de teatro no solamente en el centro cultural, sino en barrios, en distintos espacios de la comunidad. Se realizó nuevamente la colaboración con el Hay Festival y con el festival Doqumenta a través de un taller de video colaborativo para las infancias.

También nos da gusto anunciar la inauguración de la compañía de teatro de El Tepetate, esto después de dos años en que se han realizado talleres de este corte en el Centro Cultural y pues que nos pareció sumamente importante establecer esta agrupación dentro del espacio.

¿Cómo evalúas el papel que el gobierno (Municipal, Estatal, y/o Federal) desempeñó este año en respecto al apoyo del sector artístico?

Desde nuestra experiencia en este año sí tuvimos apoyo. Parte de nuestros proyectos estuvieron apoyados por el gobierno municipal y el gobierno federal. Estos apoyos nos parecen muy importantes porque justamente hacen que crezca la comunidad, y permiten que se puedan tejer lazos, no solo para llegar a más personas, sino para que se hagan vínculos para que los proyectos puedan puedan crecer más y para quizá después exista la posibilidad de sostenerse más independientemente. Sin embargo, estos impulsos son muy importantes y fueron muy esenciales para algunos proyectos que llegaron a La Otra Bandita.

¿Qué planes y/o proyectos tienen para el 2024?

Se podría resumir en dos aspectos primordiales: que crezca la comunidad y que la cultura estará al alcance de todos. Para eso tenemos una acción, por ahora muy clara para llevar a cabo, y es darle vida al Foro del Centro Cultural, que se presente teatro, danza, música y que la comunidad de Los Barrios sepa que este es un espacio de expresión y para venir a disfrutar con sus familias.

Danza

En el ámbito de la danza nos acercamos a Orlando Scheker Román, bailarín y actual director del Centro Nacional de Danza Contemporánea (Cenadac). El Cenadac es un espacio educativo muy reconocido a nivel internacional pero que desde inicios del año ha sufrido en temas de financiamiento.

En mayo, el centro de danza se fue a paro de labores debido a la falta de apoyo estatal y federal, que han experimentado desde el 2009 y que ha dificultado la realización adecuada de su trabajo. En su momento, el paro de labores se levantó luego de que la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro les otorgara un monto de 900 mil pesos para reanudar su activación; sin embargo, en los meses consiguientes, el director ha externado que la institución todavía se encuentra en números rojos.

¿Qué retos enfrentaron como institución este año?

Este año sí fue algo duro porque el presupuesto que se nos otorgó a inicios del año es el mismo que se ha estado dando durante los últimos seis, y que resulta ser insuficiente para nuestra operación. Eso lo sabe la Secretaría de Cultura, y yo espero que para el próximo año haya un aumento al presupuesto que se recibe por parte de la Secretaría, y más que un presupuesto, yo quisiera que hubiera más interés por parte de las autoridades culturales, porque no lo hay, no hay interés en apoyar a la cultura realmente, y ese es mi punto de vista.

¿Qué actividades impulsaron a lo largo del año?

Durante el 2023 realizamos diferentes actividades para recaudar fondos; sin embargo, no se tuvo la difusión ni la respuesta esperada. Resulta algo sumamente curioso, porque nuestros eventos que tienen la menor cantidad de respuesta son los que la Secretaría de Cultura del Estado no difunde, tan solo el último evento que tuvimos que fue el espectáculo de Vive la Danza con Cenadac– organizado a principios de este mesen el Auditorio Joseda Ortiz de Domínguez– habíamos esperado recaudar 200 mil pesos, pero por los boletos vendidos sólo juntamos 60 mil pesos. Lo que no es suficiente para cerrar el año, estamos cerrando el año con deudas. Éramos conscientes que una función no iba a solucionar todos nuestros problemas, éstos se van a solucionar cuando el Estado decida qué hacer con nuestra institución, porque sólo ellos son quienes pueden realmente ayudar a estabilizar al Cenadac.

¿Cómo evalúas el papel que el gobierno desempeñó este año en respecto al apoyo del sector artístico?

Desinterés total. Y hablo de las dependencias tanto a nivel Federal como a nivel estatal. Por un lado la Secretaría de Cultura a nivel nacional no está haciendo nada por nosotros, y la Secretaría de Cultura del Estado pues no se da a basto, es insuficiente lo que está haciendo porque nosotros necesitamos mayor presupuesto.

Pero a parte siento que las autoridades de nuestro estado no tienen idea alguna de lo que nosotros hacemos. No conocen la institución que tienen en sus manos y por ello nos ignoran. Ya he realizado numerosos intentos por acercarme con Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, para comentarle sobre nuestro proyecto y de alguna manera hacerle saber que también aportamos para `llevar la cultura al siguiente nivel´; sin embargo, en todas las ocasiones me ha bateado o ha declinado las invitaciones que le he hecho llegar sobre nuestras presentaciones -y no sólo él, sino también Marcela Herbert Pesquera, titular de la Secretaría de Cultura del Estado, y Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro-.

¿Cuáles son sus planes para el próximo año?

Seguir luchando. Nosotros como institución no dejaremos de luchar por nuestro proyecto y nuestro trabajo. Realmente esperamos que exista un cambio por parte de las autoridades y que realmente nos volteen a ver, pero por lo pronto nosotros no bajaremos la guardia y seguiremos tocando puerta tras puerta hasta que nos atiendan.