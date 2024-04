Veintena de funcionarios solicitaron licencia

Con el objetivo de ser respetuosos de los tiempos y reglamentos electorales y del servicio público, por lo menos 20 funcionarios pidieron licencia para ausentarse de sus cargos y poder participar en las campañas locales, así lo dio a conocer Rubén Cíntora López, secretario de Administración en el municipio de San Juan del Río.

Declaró que, previo a que pudieran salir de esos espacios de trabajo contemplaron hacer el procedimiento administrativo para poder acompañar a los candidatos o a las campañas que ellos decidieran sin que esto estuviera interfiriendo en el puesto que estaban desarrollando hasta la primera quincena de abril.

Local Sergio Rojas solicitó licencia temporal

Sostuvo que quienes decidieron apartarse de sus actividades también tenían conocimiento que durante este periodo no iban a tener derecho a un gozo de sueldo, sobre todo porque había sido su elección apartarse para sumarse a otros proyectos.

"Fueron no más de 20 funcionarios, digamos que entre funcionarios y otros trabajadores con diferentes cargos. La mayoría dijo que regresaría el 3 de junio y se puede constatar que no van a recibir pago por el timbrado que tenemos que presentar ante el SAT. Ellos hicieron su procedimiento en tiempo y forma para no tener responsabilidades en lo posterior".

Recalcó que quienes solicitaron este periodo, en su mayoría aseguraron que estarían de regreso el próximo 3 de junio una vez que concluya la jornada electoral, razón por la cual instaron a que quiénes aún quieren sumarse hagan el procedimiento que se debe ante esta dependencia.

En cuanto a las áreas de donde se separaron del cargo para ir en busca de otro proyecto indicó que son parte de Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y Secretaria Particular, por mencionar algunas.

Añadió que la administración debe ser cuidadosa con este tipo de situaciones para cuestiones en donde puedan estar incurriendo a alguna falta y que por eso se habló mucho sobre este tema previo al proceso electoral en el que se encuentra San Juan del Río.