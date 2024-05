Vamos por proyectos útiles, realistas y urgentes: Cabrera

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia Municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que defiende al municipio a partir de su experiencia y trabajo, refirió que con su experiencia y trabajo tiene claros cuáles son los proyectos que son realistas, realizables, útiles y urgentes para el municipio.

Dijo que se debe pensar en las acciones que lleven a San Juan del Río a ser un mejor lugar para vivir, esto, durante un encuentro con Asociaciones Civiles y Rescatistas en materia de bienestar animal, a la cual acudió como invitado.

Roberto Cabrera convocó a apoyar su proyecto el próximo 2 de junio, ya que este considera a todos los sectores sociales y recordó la importancia de generar acciones para el cuidado y la protección de los animales y del medio ambiente, por ello, resaltó que, de verse favorecido con el voto, pondrá en marcha esquemas de reforestación y actividades para cuidar a las mascotas.

“Para que gane San Juan en materia ambiental y animal, hay que hacer mucha participación ciudadana, mucha más. Ustedes no pueden solos ni el gobierno puede solo, no vamos a poder; si se lo dejamos a una organización, a una fundación solamente, no va a poder, ni puede y el gobierno también, tampoco puede; entonces, necesitamos que a la par del programa ambiental de árboles, llevemos ya el mensaje de los animalitos”, dijo.

Resaltó la importancia de la participación ciudadana en cada una de las actividades que se realizan a favor de las colonias y comunidades, pues aseveró que de esta manera, se generan mejores resultados y se fortalece la calidad de vida en la demarcación.

