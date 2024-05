Cruz Roja espera 145 mil pesos por redondeo

La Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río espera la recaudación de 145 mil pesos a través del Programa de Redondeo Clientes OXXO, el cual está activo desde abril pasado en favor de esta institución. El recurso que se obtenga será utilizado para cubrir algunas de las necesidades que tiene la corporación, señaló la presidenta del consejo directivo, Brenda Leticia Loredo Robles.

Mencionó que esta campaña de recaudación estará activa hasta junio próximo, por lo cual hizo un llamado a las personas para que se unan a la causa y puedan donar sus centavos a la Cruz Roja Mexicana de este municipio. Recordó que en el mes pasado el Cuerpo de Bomberos de la demarcación recibió alrededor de 145 mil pesos, asegurando que la meta es igualar y superar esta cifra.

Local

Agregó que a la par se está desarrollando la colecta anual de la institución, el cual es otro de los mecanismos que se tienen para obtener recursos. Destacó que, en comparación a años anteriores, voluntarios de la Cruz Roja Mexicana se han centrado en visitar planteles educativos y empresas para recaudar fondos.

“Estamos la campaña del redondeo, abril, mayo y junio. Di sí al redondeo. Estamos también en estos meses en situaciones de la colecta. Estamos teniendo colecta, nada más que ahora la hicimos de manera diversa. Muchas veces los jovencitos que andan con nosotros, por horarios de estudio, se van organizando. Ellos han estado en el jardín, pero ahora se les mandó mucho a las empresas y a las escuelas”, comentó.

Recordó que la Cruz Roja es una institución de asistencia privada, por lo cual no recibe ninguna aportación de los diferentes niveles de gobierno. Dijo que sus ingresos económicos se dan a través de los servicios que brinda. En ese sentido, recordó que en el año 2023 se tuvieron mil 631 servicios médicos y 681 atenciones de emergencias ocurridas en la demarcación.

Puntualizó que si bien la economía de la institución se encuentra en números negros, no existen ganancias que permitan invertir en la mejora de equipamientos. En ese sentido, expresó que una de las principales necesidades que se tienen en la rehabilitación y adecuación del hospital que existe en la base de la Cruz Roja de este municipio.

“En términos económicos, puedo decir que tenemos un parámetro verde, es decir, vamos fluyendo, pero no dejamos en las arcas nada. De los ingresos que tenemos es conforme vamos saliendo. Sabemos que es una institución de asistencia privada, que no recibimos ninguna aportación del gobierno, o sea, que no somos una institución que dependa del gobierno. Entonces, dependemos de nuestros servicios”, apuntó.