Cruz Roja no tendrá foros con candidatos

Brenda Leticia Loredo Robles, presidenta del consejo de la Cruz Roja Mexicana de San Juan del Río, dio a conocer que, en esta ocasión, no se tendrán encuentros con los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular en esta demarcación, con la intención de seguir una línea de imparcialidad.

Indicó que, esto será de forma pareja para todos los partidos políticos, ya que, de sostener acercamientos, tendría que ser con todos, para evitar manchar la imagen de esta agrupación de emergencia, la cual acude en apoyo a los llamados de la ciudadanía.

“Pienso que no, pienso que no siguiendo la parte de la imparcialidad o llegan todos, o no llega ninguno, para evitar que se preste a que se vaya a malinterpretar y que haya un favoritismo, vamos a llevar muy a cabo lo de los contratos, por eso la imparcialidad de la institución".

En este sentido, calificó como inapropiado que, en tiempos políticos, los representantes de los partidos utilicen instituciones de ayuda humanitaria como lo es Cruz Roja para promover su imagen cuando, lo que en este momento pide la ciudadanía es que se apoye a las instituciones, ya que tienen carencias de diversa índole.

La presidenta del Consejo de esta agrupación recalcó que, desde el gobierno, Cruz Roja ha recibido apoyo para fortalecer su infraestructura y garantizar los servicios, además de hacer frente a las cuestiones que se suscitan.

“En esta temporada política sí tenemos muchas contrataciones de servicios para que nuestras ambulancias y socorristas estén al pendiente de cualquier situación durante los mítines. Nosotros nos hacemos distinciones de qué partidos nos contratan porque finalmente lo que les ofrecemos es un servicio. Sí, hemos tenido candidatos que se han acercado con la intención de dar a conocer sus propuestas, pero les hemos pedido que por respeto a la institución, no lo hagan porque no queremos que Cruz Roja sea utilizada como un elemento para favorecer la imagen de algún candidato”.

Finalmente, expuso que, la Cruz Roja San Juan del Río tiene muchos pendientes por resolver como es la construcción de una subestación en avenida Universidad.