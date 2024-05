Llegó la temporada del agüita de ciruela

Durante la época de calor se apetecen las bebidas refrescantes entre los sanjuanenses, algunas de ellas las aguas frescas como son las frutales o cremosas, sin embargo, una de las más buscadas en esta época es la de ciruela o también conocida como jobo.

Ignacio Fernández Bojorge es propietario de uno de los negocios con venta de aguas frescas en San Juan del Río y compartió que por muchas décadas (35 años), se ha dedicado a esta labor la cual fue impulsada asimismo por su familia desde los años 60´s en la ciudad de México.

Este aprendizaje lo adquirió de sus papás (Manuel Fernández Samaniego y María del refugio Bojorge de los Santos), pues refirió que por muchos años su papá estuvo a cargo de una de las primeras peleterías sanjuanenses, está ubicada en la calle de Miguel Hidalgo casi esquina con Ignacio Rayón, la cual, afirmó que duró varias décadas pero por cuestiones de nuevos proyectos, compartió que su familia decidió cerrar el negocio.

“Soy originario de Michoacán, de un pueblo emblemático, Tocumbo, de donde son todas las peleterías michoacanas, todas han salido de ahí, por eso es para mí un orgullo seguir con la tradición que me deja como herencia mi papá, como la elaboración de aguas, paletas y helados con la mejor calidad, pero sobre todo con amor a mis raíces”.

Por lo anterior, aseguró que desde muy joven decidió estudiar y trabajar en otros estados, entre ellos Guadalajara, sitio en donde dijo que aprendió la elaboración del agua de ciruela o jobo, aspecto que no dudo en elaborar en San Juan del Río a su regreso, pues afirmó que si bien, siempre busco superarse, también estuvo firme de continuar viviendo en esta localidad.

De ahí que decidió reanudar el negocio de las paletas, helados y aguas frescas en el municipio, por ello desde hace 15 años con el apoyo de su familia (esposa e hijos), decidió abrir su negoció para ofrecer el agua de ciruela que si bien para muchas personas resultaba como extraña, actualmente es una de las que más busca la gente que la conoce por su característico y delicioso sabor.

Este como más sabores, dijo que decidió entonces empezar a ofrecer a los consumidores, pues dentro de las demás se encuentra el agua de alfalfa con piña, lima, limón con chía, guayaba con piña, entre otras, sin dejar de ser la más buscada la de ciruela.

“Está agua de ciruela yo la preparaba mucho en Jalisco, Guadalajara, aquí en San Juan del Río no la conocían y sí me costó un poquito de trabajo lograr que la gente la probará, la gente buscaba mucho el agua tradicional de horchata, frutas, piña colada entre otras, cuando regrese de Guadalajara empecé a preparar agua de alfalfa con piña, de limón con chía, la de ciruela, guayaba con piña pero particularmente esta agua de ciruela si me costó un poco de trabajo que la empezará a probar, muy poca gente del estado de Querétaro la prepara, si hablamos de otros estados como Michoacán, Jalisco o Nayarit, es muy común esta agua”.

Actualmente vende este tipo de aguas frescas en la calle Pino Suarez Norte número 102, sitio hasta el cual acude la gente a buscar la refrescante bebida, pues en esta época es cuando saben que se prepara en su negocio, pues comentó que la producción de la fruta para su preparación se da en abril, mayo y muy poco en junio, por eso, agregó que acuden en estas semanas de calor a consumir el agua de jobo.

En su caso, dijo que busca aprovechar los meses en los cuales se tiene la producción de esta fruta, pues en el caso de abril, mayo y junio, dijo que busca consumir el producto local, para ello productores de la sierra de Querétaro abastecen a su negocio para la preparación de esta agua, mientras que en últimos meses del año, busca adquirir la fruta de Tamaulipas, Guadalajara o Nayarit.

De esta manera es como exhortó a los consumidores a probar esta peculiar agua de jobo que se prepara en esta época para saciar el calor en la época de altas temperaturas, pues otra de las características de su negocio, es que dijo que sus precios son accesibles para la población consumidora.