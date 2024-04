Desde prisión, votarán 155 personas privadas de la libertad sin sentencia

Por primera vez en Querétaro, 155 personas privadas de la libertad sin sentencia podrán ejercer su derecho al voto en la entidad, motivo por el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) integró los paquetes electorales de quienes votarán por el cargo de Presidencia de la República desde los cuatro centros penitenciaros de Querétaro el próximo 16 de mayo.

Fernando Ferrer Molina, vocal de organización electoral del INE en Querétaro, detalló que, de las 155 personas en prisión, 104 se encuentran presas en el Centro penitenciario varonil de San José el Alto, 22 en el femenil, 27 en el Cereso de San Juan de Río y dos en Jalpan de Serra; además, explicó que el paquete electoral se integra de la boleta para la presidencia de la República, un instructivo e información electoral.

Elecciones 2024

“Un sobre para que pueda depositar su voto, un instructivo y una guía, es lo único que vamos a entregar, vamos a integrar los sobres y en su momento les vamos a entregar esas cajas a los consejeros presidentes de los consejos distritales y ellos ya en su momento, el día 16, acudirán a los centros penitenciarios de la entidad para entregar los sobres a cada una de las personas en prisión preventiva para que puedan emitir su voto”, informó.

Recordó que es la primera ocasión en la que podrán votar las personas privadas de la libertad en la entidad, esto tras una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien señaló que se vulneraban sus derechos políticos al no tener una sentencia condenatoria.

“Una sentencia del tribunal estimó que se estaban vulnerando sus derechos políticos a todas aquellas personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, no han tenido una sentencia y por ende no han sido suspendidos sus derechos políticos electorales, entonces digamos que tienen su credencial vigente, no le hemos dado de baja el padrón”, dijo.

Señaló que la votación se hará de manera simultánea en los cuatro centros penitenciarios y añadió que, una vez concluida la votación, los paquetes electorales serán enviados a los consejos distritales, en sobre cerrado, para que el 2 de junio se realice el escrutinio y cómputo de los votos.

Mencionó que los votos de las personas en prisión preventiva que se encuentran en el centro penitenciario de Jalpan de Serra se trasladarán al consejo distrital 01, los del Cereso de San Juan de Río al consejo distrital 02 y los de los Ceresos varonil y femenil de la capital al consejo distrital 03.

“El voto se cuenta el día de la jornada electoral, en cada uno de los consejos va a haber una mesa integrada por ciudadanos, se les entregarán los votos y ahí llevarán a cabo el escrutinio y cómputo de los votos”, refirió.

En tanto, durante sesión del consejo general del INE, se sortearon los nombres de las personas que fungirán como observadores electorales en los centros penitenciarios, quienes observarán la instalación de casillas y el desarrollo de la votación. En este caso, para el caso del centro penitenciario femenil se acreditó a una mujer como observadora electoral, mientras que en el caso de los centros varoniles a hombres.